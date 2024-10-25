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積金評級：10月強積金人均暫蝕5200元

積金評級公布，在 9 月份強積金總資產和成員平均帳戶結餘錄得新高位後，10 月份強積金可能出現負回報。以港元計，估計 10 月份月初迄今的投資虧損約 247 億元，人均平均虧損約 5,200元，令年初迄今投資收益減少至約 1,242 億元，每位成員平均收益約 26,100元。

積金評級指出，估算「積金評級所有基金表現指數」，截至10月22日的10月份，強積金回報下跌約1.56%，年初迄今仍保持強勁正增長，上升約11.01%，為 2017 年以來的最佳首 10 個月累計表現。

10月份強積金投資虧損歸因於中港股票基金表現回落，未能充分利用9月份強勁的刺激經濟措施繼續推動升勢，這一波升勢佔強積金首10個月中港股票基金升幅約90%。

10月份的預計虧損令強積金總資產由約1.327萬億元下跌至約1.306萬億元，而成員平均賬戶結餘預計將跌至約27.47萬元，較9月份創下約27.91萬元的歷史新高下跌約4400元。

雖然 10 月份回報出現短期挫折，但積金評級預計，只要強積金成員遵循重要的投資原則，475萬成員可望年底再創總資產和成員平均帳戶結餘新高。

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