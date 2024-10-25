積金評級指出，估算「積金評級所有基金表現指數」，截至10月22日的10月份，強積金回報下跌約1.56%，年初迄今仍保持強勁正增長，上升約11.01%，為 2017 年以來的最佳首 10 個月累計表現。

10月份強積金投資虧損歸因於中港股票基金表現回落，未能充分利用9月份強勁的刺激經濟措施繼續推動升勢，這一波升勢佔強積金首10個月中港股票基金升幅約90%。

10月份的預計虧損令強積金總資產由約1.327萬億元下跌至約1.306萬億元，而成員平均賬戶結餘預計將跌至約27.47萬元，較9月份創下約27.91萬元的歷史新高下跌約4400元。

雖然 10 月份回報出現短期挫折，但積金評級預計，只要強積金成員遵循重要的投資原則，475萬成員可望年底再創總資產和成員平均帳戶結餘新高。

其他報道

A股三大指數全線高開 人行今淨投放1842億元

恒指高開32點 特斯拉急漲 理想高開1.9% 泡泡瑪特遭減持低開5.7%

泡泡瑪特兩大股東據報折讓最多5.5%配股 套現最多15.88億

大摩CEO皮克明年兼任董事會主席

越秀地產擬售廣州環貿中心 底價10.9億人幣

中金：若特朗普當選 或影響中國出口鏈板塊表現

美股個別發展 道指跌140點 特斯拉飈21.9%