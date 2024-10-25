moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中國智能手機市場上季出貨量升3.2% Apple市佔回升至第二位

國際數據公司（IDC）最新手機季度跟蹤報告顯示，今年第三季中國智能手機市場出貨量約6,878萬部，按年升3.2%，連續四季錄增長，而vivo蟬聯出貨量榜首，Apple則憑新貨上市排第二。

據報告，vivo，Huawei和Xiaomi等廠商市場表現亮眼，推動Android市場按年增長3.8%。Apple最新型號發市後，市場需求並無明顯改變，iOS市場出貨量下降0.3%。

以品牌劃分，vivo第三季繼續位居中國智能手機市場第一，今年首三個季合計出貨量也保持首位，在8000元以下機型市場份額第一。

Apple憑藉新機上市，以15.6%的市場份額重返中國市場前五位。新機首銷情況相比去年同期並無明顯改善，但是隨著市場加大優惠以及蘋果AI上市，iPhone16系列的市場需求有望在未來陸續釋放。

Huawei第三季市場份額15.3%，位居第三，並於4000元至8000元的機型中市場份額第一。全球首部三折疊屏手機有望從硬件、軟件和使用場景進一步推動折疊屏手機市場的發展。

Xiaomi國內市場出貨量連續第五個季錄得按年增長，第三季市場份額14.8%，排名升上第四位。

其他報道

內地LGFV相關「非標準產品」規模據報達8000億美元 今年違約增兩成

特斯拉股價飈兩成 馬斯克身家一日暴增335億美元

順豐據報下月底來港第二上市 籌78億元

陳茂波紐約呼籲家辦及初創企業服務機構來港發展

積金評級：10月強積金人均暫蝕5200元

人行開展7000億元一年期MLF操作 本月淨回籠890億元

內地存量房貸利率調整據報今日實施

A股三大指數全線高開 人行今淨投放1842億元

恒指高開32點 特斯拉急漲 理想高開1.9% 泡泡瑪特遭減持低開5.7%

泡泡瑪特兩大股東據報折讓最多5.5%配股 套現最多15.88億

大摩CEO皮克明年兼任董事會主席

越秀地產擬售廣州環貿中心 底價10.9億人幣

中金：若特朗普當選 或影響中國出口鏈板塊表現

美股個別發展 道指跌140點 特斯拉飈21.9%

 