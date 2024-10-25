據報告，vivo，Huawei和Xiaomi等廠商市場表現亮眼，推動Android市場按年增長3.8%。Apple最新型號發市後，市場需求並無明顯改變，iOS市場出貨量下降0.3%。

以品牌劃分，vivo第三季繼續位居中國智能手機市場第一，今年首三個季合計出貨量也保持首位，在8000元以下機型市場份額第一。

Apple憑藉新機上市，以15.6%的市場份額重返中國市場前五位。新機首銷情況相比去年同期並無明顯改善，但是隨著市場加大優惠以及蘋果AI上市，iPhone16系列的市場需求有望在未來陸續釋放。

Huawei第三季市場份額15.3%，位居第三，並於4000元至8000元的機型中市場份額第一。全球首部三折疊屏手機有望從硬件、軟件和使用場景進一步推動折疊屏手機市場的發展。

Xiaomi國內市場出貨量連續第五個季錄得按年增長，第三季市場份額14.8%，排名升上第四位。

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