恒指半日升230點或1.13%，報20720點，大市成交金額889億元；國指升75點或1.03%，報7435點。恒生科技指數收報4567點，升1.85%。
大型科技股普遍上漲，阿里巴巴（9988）升2.34%，收報96.35元；騰訊（0700）無升跌，收報422元；美團（3690）升0.53%，收報188元；小米（1810）升3.37%，收報26.1元；網易（9999）收報124元，升0.9%；百度（9888）收報87.25元，升0.58%；快手（1024）收報45.9元，升1.44%；京東（9618）收報156.5元，升1.49%。
中共中央政治局常委、國務院總理李強表示，要進一步釋放光伏等新能源發展潛力。光伏股集體向上，卡姆丹克（0712）收報0.245元，升104.17%；信義光能（0968）收報4.33元，升20.61%，為半日表現最好藍籌；協鑫新能源（0451）收報0.49元，升16.67%；福萊特玻璃（6865）收報15.88元，升24.45%；協鑫新能源（0451）收報0.49元，升16.67%。
隔夜特斯拉（Tesla）急漲，帶動部分汽車股走高。吉利（0175）下周發布超級電混轎車，半日收報14.96元，升7.63%；比亞迪（1211）收報295.6元，升3.43%；東風（0489）收報2.49元，升2.05%；長城汽車（2333）收報14.12元，升2.77%；理想（2015）收報110.3元，升4.25%。小鵬（9868）逆市向下，收報42.05元，跌1.29%。
泡泡瑪特（9992）遭股東減持，股價半日向下，收市報69.2元，跌8.77%。
宏橋（1378）挫4%，為半日表現最差藍籌。
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