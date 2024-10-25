moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升230點 光伏股暴漲 信義光能飈兩成冠藍籌 泡泡瑪特插近9%

恒指半日升230點或1.13%，報20720點，大市成交金額889億元；國指升75點或1.03%，報7435點。恒生科技指數收報4567點，升1.85%。

大型科技股普遍上漲，阿里巴巴（9988）升2.34%，收報96.35元；騰訊（0700）無升跌，收報422元；美團（3690）升0.53%，收報188元；小米（1810）升3.37%，收報26.1元；網易（9999）收報124元，升0.9%；百度（9888）收報87.25元，升0.58%；快手（1024）收報45.9元，升1.44%；京東（9618）收報156.5元，升1.49%。

中共中央政治局常委、國務院總理李強表示，要進一步釋放光伏等新能源發展潛力。光伏股集體向上，卡姆丹克（0712）收報0.245元，升104.17%；信義光能（0968）收報4.33元，升20.61%，為半日表現最好藍籌；協鑫新能源（0451）收報0.49元，升16.67%；福萊特玻璃（6865）收報15.88元，升24.45%；協鑫新能源（0451）收報0.49元，升16.67%。

隔夜特斯拉（Tesla）急漲，帶動部分汽車股走高。吉利（0175）下周發布超級電混轎車，半日收報14.96元，升7.63%；比亞迪（1211）收報295.6元，升3.43%；東風（0489）收報2.49元，升2.05%；長城汽車（2333）收報14.12元，升2.77%；理想（2015）收報110.3元，升4.25%。小鵬（9868）逆市向下，收報42.05元，跌1.29%。

泡泡瑪特（9992）遭股東減持，股價半日向下，收市報69.2元，跌8.77%。

宏橋（1378）挫4%，為半日表現最差藍籌。

 

其他報道

美國「足三兩」含大腸桿菌 麥當勞：食物中毒源頭為加州一個農場洋蔥

中國智能手機市場上季出貨量升3.2% Apple市佔回升至第二位

內地LGFV相關「非標準產品」規模據報達8000億美元 今年違約增兩成

特斯拉股價飈兩成 馬斯克身家一日暴增335億美元

順豐據報下月底來港第二上市 籌78億元

陳茂波紐約呼籲家辦及初創企業服務機構來港發展

積金評級：10月強積金人均暫蝕5200元

人行開展7000億元一年期MLF操作 本月淨回籠890億元

內地存量房貸利率調整據報今日實施

A股三大指數全線高開 人行今淨投放1842億元

恒指高開32點 特斯拉急漲 理想高開1.9% 泡泡瑪特遭減持低開5.7%

泡泡瑪特兩大股東據報折讓最多5.5%配股 套現最多15.88億

大摩CEO皮克明年兼任董事會主席

越秀地產擬售廣州環貿中心 底價10.9億人幣