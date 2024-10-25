泰國連鎖超市Big C Supercenter於去年收購香港「阿布泰」24間店舖，不過，近年零售市道吹冷風，Big C接手短短一年，陸續有分店結業，而位於的觀塘apm分店亦將於本月底結業。撇除觀塘分店後，現時本港共有16間Big C，店舖數目較去年縮減逾三成。
Big C去年以約6700萬元收購雜貨連鎖店「阿布泰」，藉此進軍香港市場，易名為「Big C」。當時Big C首席執行官Aswin Techajareonvikul預告，計劃3年內將在港分店數目增至99間，增聘500多名員工，惟自Big C接手以來，分店數目卻不增反減。
Big C回應傳媒查詢指，由於集團與前身公司定位不同，因此過去一年需要重整整體策略，包括內部架構、店舖選址等。Big C又指，進駐香港是經過審慎考慮，相信香港的零售業仍有發展空間，預告2025年起將陸續有新店開張。
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