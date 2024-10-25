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《黑白大廚》提振韓國IPO市場 白種元旗下餐飲集團新股定價高上限21%

近期《黑白大廚：料理階級大戰》於Netflix中熱播，有利於韓國連鎖餐飲企業新股上市定價。有韓國Gordan Ramay之稱的韓國名廚白種元，旗下於韓國上市的新股Theborn Korean每股定價為3.4萬韓圜，其股份每股招股價原本介乎2.3萬至2.8萬韓圜，最後定價較其招股價上限高出21%，雖公司僅集資1020億韓圜（約5.7億港元），但為韓國今年疲弱的公開招股（IPO）市場，並為於全球股市中表現較差的韓國帶來好消息。

據彭博引述數據指，是次Theborn Korean上市之前，韓國年初之今IPO集資額僅籌12.3億美元，遠遜於2021年的152億美元。彭博亦引述韓國投行銀行家指，Theborn Korea上市為吸引涉足於韓國飲食業的投資者，而Theborn Korea為白種元30年前創立。報道亦提到，白種元於IPO後仍持有公司61%的股份，Theborn Korea市值為4920億韓圜。

Theborn Korean成立於1994 年，公司擁有約25個品牌，包括以主打中華料理為主的「Hong Kong Banjum （香港飯店）」、「New Maul Restaurant」 及「 Paik's Coffee」，經營近2,900家門市。

是次Theborn Korean的IPO恰逢其時，料理對決節目《黑白大廚：料理階級大戰》近期於Netflix熱播，該節目於首播後創下Netflix全球排行榜紀錄，並連續三週位列全球非英語節目頭十位的榜首Netflix韓國無劇本節目，另除有利是次Theborn Korean招股外，參與節目的大廚所經營的餐廳其預訂數目亦急增。

 

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