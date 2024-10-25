據彭博引述數據指，是次Theborn Korean上市之前，韓國年初之今IPO集資額僅籌12.3億美元，遠遜於2021年的152億美元。彭博亦引述韓國投行銀行家指，Theborn Korea上市為吸引涉足於韓國飲食業的投資者，而Theborn Korea為白種元30年前創立。報道亦提到，白種元於IPO後仍持有公司61%的股份，Theborn Korea市值為4920億韓圜。

Theborn Korean成立於1994 年，公司擁有約25個品牌，包括以主打中華料理為主的「Hong Kong Banjum （香港飯店）」、「New Maul Restaurant」 及「 Paik's Coffee」，經營近2,900家門市。

是次Theborn Korean的IPO恰逢其時，料理對決節目《黑白大廚：料理階級大戰》近期於Netflix熱播，該節目於首播後創下Netflix全球排行榜紀錄，並連續三週位列全球非英語節目頭十位的榜首Netflix韓國無劇本節目，另除有利是次Theborn Korean招股外，參與節目的大廚所經營的餐廳其預訂數目亦急增。

其他報道

結業潮｜Big C觀塘apm店月底結業 各區分店相繼執笠 門市數目按年削逾3成

百濟神州高管傳被查 內媒指與經營無關 股價曾急跌逾6%

滬深三大指數高收 兩市成交額1.77萬億人幣 滬指全周升1.17%

關百豪獲任強積金計劃諮詢委員會主席

ZA Bank推商業銀行推薦計劃 每薦1間公司開商業戶口可獲288元

【有片：埋身擊】滬指後市大跌機會微 可考慮趁低吸納

中國首三季全國城鎮新增就業1049萬人

中海外第三季經營溢利跌39.6％

恒指半日升230點 光伏股暴漲 信義光能飈兩成冠藍籌 泡泡瑪特插近9%

傳淘寶50萬月租中港城巨舖開設傢俱體驗館 提供一條龍服務

yuu推「全城大變 2」限定活動 一連12日「使1蚊賺2分」

深成指升幅擴大到2.1% 滬深兩市半日成交增至1.09萬億人幣