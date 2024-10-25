新加坡私募股權公司Tower Capital Asia宣布，旗下投資平台Ectivate將收購大型家庭娛樂中心Kiztopia的多數股權。Kiztopia近日亦進軍香港。
Kiztopia在東南亞和東亞地區經營大型家庭娛樂中心，線下活動和知識產權（IP）內容授權業務，現時在新加坡、香港、泰國、印尼和馬來西亞以5個不同的品牌概念管理著15個家庭娛樂中心，當中香港首間娛樂中心於2022年9月開幕。
交易完成後，TCA將成為Kiztopia的最大股東，現有股東將保留其餘股份。今次合作為Kiztopia大幅擴大游樂場業務鋪平道路，滿足亞洲高消費力群體的需求，以及兒童沉浸式寓教於樂的需求。
TCA將與Kiztopia管理層密切合作，改善運營、家庭「寓教於樂」領域的創新和知識產權開發（包括許可、商品銷售和內容創作），推進Kiztopia的擴張計劃。
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