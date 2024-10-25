報道指，歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國商務部部長王文濤進行視像通話後表示，雙方同意不久將舉行進一步的技術性的談判。此前，歐盟與中國代表已經進行了8輪的談判，但表示雙方在共識上仍存在「重大差距」。

另外，歐盟委員會稱，東布羅夫斯基斯和王文濤重申了他們會尋求達成共識的承諾，這需要確保歐盟市場的公平競爭環境，並與世界貿易組織的規則相符。

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