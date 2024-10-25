moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

歐盟據報與中國同意就電動車關稅再展開技術磋商

路透報道，歐盟委員會表示，歐盟和中國已同意在短期內舉行進一步的技術性的談判，討論對中國製造的電動汽車徵收關稅的可能替代方案。

報道指，歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國商務部部長王文濤進行視像通話後表示，雙方同意不久將舉行進一步的技術性的談判。此前，歐盟與中國代表已經進行了8輪的談判，但表示雙方在共識上仍存在「重大差距」。

另外，歐盟委員會稱，東布羅夫斯基斯和王文濤重申了他們會尋求達成共識的承諾，這需要確保歐盟市場的公平競爭環境，並與世界貿易組織的規則相符。

其他報道

結業潮｜Big C觀塘apm店月底結業 各區分店相繼執笠 門市數目按年削逾3成

滬深三大指數高收 兩市成交額1.77萬億人幣 滬指全周升1.17%

關百豪獲任強積金計劃諮詢委員會主席

ZA Bank推商業銀行推薦計劃 每薦1間公司開商業戶口可獲288元

【有片：埋身擊】滬指後市大跌機會微 可考慮趁低吸納

中國首三季全國城鎮新增就業1049萬人

中海外第三季經營溢利跌39.6％

恒指半日升230點 光伏股暴漲 信義光能飈兩成冠藍籌 泡泡瑪特插近9%

傳淘寶50萬月租中港城巨舖開設傢俱體驗館 提供一條龍服務

yuu推「全城大變 2」限定活動 一連12日「使1蚊賺2分」

深成指升幅擴大到2.1% 滬深兩市半日成交增至1.09萬億人幣

美國「足三兩」含大腸桿菌 麥當勞：食物中毒源頭為加州一個農場洋蔥

中國智能手機市場上季出貨量升3.2% Apple市佔回升至第二位

內地LGFV相關「非標準產品」規模據報達8000億美元 今年違約增兩成

特斯拉股價飈兩成 馬斯克身家一日暴增335億美元

順豐據報下月底來港第二上市 籌78億元

陳茂波紐約呼籲家辦及初創企業服務機構來港發展

積金評級：10月強積金人均暫蝕5200元

人行開展7000億元一年期MLF操作 本月淨回籠890億元

內地存量房貸利率調整據報今日實施

A股三大指數全線高開 人行今淨投放1842億元