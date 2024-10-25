恒指午後升幅收窄，收市升100點或0.49%，報20590點，大市成交金額1612億元，較上日減少2.41%；國指升26點或0.35%，報7385點。恒生科技指數收報4538點，升1.21%。
過去一周，恒指累跌1.03%或213點，連跌三周，累跌2146點。本周表現最佳的是信義光能（0968），累升31.66%，其次為吉利（0175）及理想（2015），分別升19.37%及12.78%。而表現最差的是百度 （9888），累跌6.7%，其次為中生製藥（1177）及舜宇（2382），分別跌6.35%及6.06%。
大型科技股午後大致維持升勢，阿里巴巴（9988）升1.27%，收報95.35元；騰訊（0700）跌0.24%，收報421元；美團（3690）跌1.12%，收報184.9元；小米（1810）升2.77%，收報25.95元；網易（9999）收報123.9元，升0.81%；百度 （9888）收報87.05元，升0.35%；快手（1024）收報45.9元，升1.44%；京東（9618）升1.3%，收報156.2元。
光伏產業傳下個月出工信部限制能耗的政策，光伏股午後升勢持續。卡姆丹克（0712）收報0.192元，升60%； 福萊特玻璃（6865）收報15.7元，升23.04%；協鑫新能源（0451）收報0.465元，升10.71%；信義光能（0968）收報4.2元，升16.99%，為表現最好藍籌。
衞生署公布，「1+」審批11月1日起擴至所有新藥，生物醫藥股表現活躍。再鼎醫藥（9688）收報25.65元，升15.02%；中國生物製藥（1177）收報3.54元，升0.28%；石藥（1093）升1.3%，收報6.23元；石四藥集團（2005）收報3.83元，升1.59%；藥明生物（2269）升5.95%，收報17.44元；翰森製藥（3692）升2.72%，收報20.75元。
歐盟與中國同意就電動車開展進一步技術磋商，汽車股普遍向上。吉利（0175）收報15.04元，升8.2%；比亞迪（1211）收報292.6元，升2.38%；長城汽車（2333）收報14.38元，升4.66%；理想（2015）收報111.2元，升5.1%。小鵬（9868）及蔚來（9866）逆市向下，分別收報41.8元及39.35元，跌1.88%及跌0.76%。
宏橋（1378）收報13.38元，跌4.56%，為表現最差藍籌。
泡泡瑪特 （9992）最大兩個股東據悉尋求出售該公司2,170萬股股票，收報70.75元，跌6.72%。
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