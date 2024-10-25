長城汽車（2333）公布今年第三季業績，總收入按年升2.6%至508.25億元（人民幣，下同）；純利則跌7.8%至33.50億元；扣除非經常性損益的純利減少11.0%至27.22億元。
以今年首三季來看，總收入按年升19.0%至1422.54億元；純利升108.8%至104.28億元；扣除非經常性損益的純利升119.9%至83.74億元。
其他報道
恒指升100點 連跌三周累插2146點 光伏股強勢 信義光能漲17%
《黑白大廚》提振韓國IPO市場 白種元旗下餐飲集團新股定價高上限21%
結業潮｜Big C觀塘apm店月底結業 各區分店相繼執笠 門市數目按年削逾3成
滬深三大指數高收 兩市成交額1.77萬億人幣 滬指全周升1.17%
ZA Bank推商業銀行推薦計劃 每薦1間公司開商業戶口可獲288元
恒指半日升230點 光伏股暴漲 信義光能飈兩成冠藍籌 泡泡瑪特插近9%
yuu推「全城大變 2」限定活動 一連12日「使1蚊賺2分」
深成指升幅擴大到2.1% 滬深兩市半日成交增至1.09萬億人幣
美國「足三兩」含大腸桿菌 麥當勞：食物中毒源頭為加州一個農場洋蔥
中國智能手機市場上季出貨量升3.2% Apple市佔回升至第二位
內地LGFV相關「非標準產品」規模據報達8000億美元 今年違約增兩成