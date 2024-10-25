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長城汽車第三季純利跌7.8%至33.5億元人幣

長城汽車（2333）公布今年第三季業績，總收入按年升2.6%至508.25億元（人民幣，下同）；純利則跌7.8%至33.50億元；扣除非經常性損益的純利減少11.0%至27.22億元。

以今年首三季來看，總收入按年升19.0%至1422.54億元；純利升108.8%至104.28億元；扣除非經常性損益的純利升119.9%至83.74億元。

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