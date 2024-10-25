此外，本集團期內並無產能調整的相關費用，去年同期錄得3050萬美元一次性費用，以及期內出售聯營公司部分權益產生一次性收益約2410萬美元，亦對純利帶來正面貢獻。

集團又指，將繼續平衡需求與訂單排程，靈活調度產能並落實有序加班計劃，今年以來新增產能穩步提升，亦持續促進整體產能利用率及生產效率的提高。

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