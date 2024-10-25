完成工程安裝的新開發家庭用戶為110.2 萬個，按年減少19.1%。新開發工商業用戶已裝置日設計供氣量則按年減少12.6%至1113.3萬立方米。智家業務觸達現有客戶426.4萬戶，按年增長2.5萬戶。其業務覆蓋逾一億人口，擁有超過3000萬燃氣家庭客戶。

該集團指，9月中央政府出台一攬子增量政策，進一步推動國內經濟發展。其將緊抓關鍵機遇，以天然氣業務為基礎，利用智能創新服務，為客戶提供多品創值，實現各項業務的高品質增長，並通過創新驅動用戶價值不斷提升。

新奧能源今日股價收報57.9元，跌0.43%，成交額達2.03億元。

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