領展指，將在旗下的啟田商場、樂富廣場、赤柱廣場及TKO Spot巡迴舉行「領展高爾夫球全城體驗日」。在場內將設置三大遊戲區，當中包括高爾夫球互動遊戲、高爾夫球模擬器及教育展板，讓公眾體驗揮桿的樂趣，同時能夠學習和了解高爾夫球運動的知識。公眾只須下載Link Up手機應用程式，並登記成為Link Up會員即可免費參加。啟動儀式今天在啟田商場舉行，領展行政總裁王國龍、觀塘民政事務專員何立基、香港哥爾夫球會總經理高德禮、本地高爾夫球職業球手伍城鋒及藝人任達華一同出席主禮，為活動揭開序幕。

領展集團行政總裁王國龍於啟動禮上致辭時說，領展連續三年冠名贊助『領展香港高爾夫球公開賽』，這項城中體壇盛事不僅可以吸引本地和國際的職業及業餘高爾夫球選手參與，還能吸引來自全球的高爾夫球愛好者訪港觀賞賽事，從而促進香港的旅遊業發展，並響應香港政府發展的盛事經濟。他們致力通過『領展高爾夫球全城體驗日』在社區普及推廣這項運動，同時彰顯領展扎根香港、與本地社區深厚連繫的獨特定位。

香港哥爾夫球會總經理高德禮指出 ，他很高興領展連續三年冠名贊助『領展香港高爾夫球公開賽』，深信在領展的支持下，將有助把高爾夫球運動推廣至更廣泛的層面，並促進這項體育運動的可持續發展。

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