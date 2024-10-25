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調查顯示會計人士對全球經濟信心跌至去年第四季以來低位

特許公認會計師公會（ACCA）及管理會計師協會（IMA）公布最新年第三季《全球經濟狀況調查報告》。報告顯示，會計和財會專業人士的全球經濟信心在第三季度回落，跌至去年第四季以來最低水平，同時略低於調查開展以來的中位數。另外，各地各地第三季的信心指數存在顯著差異，當中亞太地區的信心大幅下降，抵消2024年初的大部份升幅。

報告指出，由於調查報告於中國宣布一系列刺激經濟措施前完成，受訪者憂慮中國經濟持續疲弱，或打擊市場氣氛，另受訪者對亞太地區的信心大幅下降，抵消今年初的大部份升幅；此外，各地第三季的信心指數存在顯著差異，升幅最大為中東地區、南亞和北美地區。

「新訂單」指數方面，其於今年第三季錄得下降，跌至2020年第四季以來的最低水平，多個地區都有所下跌，當中跌幅最大的是西歐、北美和亞太地區。

報告表示，於大部份地區報告營運成本增加的受訪者比例，仍然高於歷史中位數，反映央行需要謹慎實施貨幣寬鬆政策，特別是考慮到地緣政治的持續發展。另報告融資困難的全球受訪者比例再次下降。

反映受訪者對客戶可能倒閉的「擔憂指數」在第三季略有上升，而對供應商可能倒閉的「擔憂指數」則有所回落。但從歷史標準來看，兩個「擔憂指數」均未至值得憂慮的水平。同時，融資問題連續第二季有所紓緩，只有14%的受訪者報告面對融資問題，低於20%的歷史中位數。

是次報告於9月3日至19日期間進行，合共訪問來自全球697位ACCA及IMA會員。

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