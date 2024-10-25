廉政公署今落案起訴曾於創業板上市的元宇宙雲基（前稱百家淘客、前上市編號8287）獨立非執董曾頌愉及11名同黨，曾涉嫌在2022年4月至9月期間與其他人串謀欺詐元宇宙雲基，訛稱上述11名人士當中的10人為該公司僱員，從而誘使該公司向他們授出6,600萬份購股權，涉嫌犯罪得益總額約為435萬元，12名被告今日下午在東區裁判法院應訊。
於2022年4月至9月間，曾頌愉當時是元宇宙雲基獨立非執董。12名被告涉嫌串謀訛稱陳藹恩、陳偉思、陳思齊、周正濠、鍾成業、李雄佳、梁樂、貝里明、王景樂及楊家羥均為該公司或其附屬公司的僱員，目的在於使百元宇宙雲基向該10名被告授出6,600萬份購股權。
廉署表示，早前接獲貪污投訴，遂展開調查，並與證監會於今年1月採取聯合行動，廉署表示證監會及港交所（0388）在廉署調查期間提供全面協助。
公司於2018年1月在港交所創業板上市，主要從事製造及銷售網絡通訊產品，該公司於2022年10月21日易名為元宇宙雲基科技，其後於去年12月4日被港交所除牌。
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