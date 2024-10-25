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港華、煤氣延伸業務歸一於名氣家 港華換名氣家12%料錄收益1.91億

港華智慧能源（下稱港華）（1083）宣布內地延伸業務重組交易。該集團的母公司中華煤氣（下稱煤氣）（0003），將和港華手上的智慧廚房、保險、安全家居服務及社區零售業務等組成的延伸業務，歸一到名氣家控股（下稱名氣家）。港華將透過多步走的交易，換取名氣家12%股權等權益，並料其從交易可錄得稅後及扣除成本後收益約1.91億港元。

根據交易的安排，煤氣將在一年或少於一年時間，將延伸業務置入名氣家。港華將先延伸業務相關6家公司49%股權轉入名氣家成都公司，令到名氣家成都公司全資擁有該6間公司股權，這部份交易的總代價為2243.2萬元人民幣。然後港華再將其所持名氣家成都公司40%股權、11家經營延伸業務的公司51%股權、改管及報警器工程公司，及旗下港華能源較高功能公司的員工或承包商等，匯合於該集團旗下公司TCCL（PCB）。

完成重組動作後，港華擬將該等業務一併轉讓予名氣家，連同資產轉讓價值部份不超過4000萬元人民幣，交易總價值合計近2.94億元人民幣。港華將藉該項交易換取名氣家12%股權。原先港華的延伸業務資產，在2023年度錄個稅後溢利1568.3萬元人民幣，按年增長63.19%。

港華指，名氣家截至今年3月底止的估值為近24.43億元人民幣。截至去年底止，名氣家持有中華煤氣的延伸業務資產錄得稅後股東應佔溢利為4.43億元人民幣，按年增長7.56%。該等資產的賬面值約2100萬元人民幣。煤氣原先收購名氣家的作價才4.45億元人民幣。若然名氣家的估值低於24.43億元人民幣，名氣家不能發新股，或是要向準認購人給予的條款，同樣給予港華。

隨著完成轉讓延伸業務，港華料其後可專注於發展其主營能源業務，包括燃氣及可再生能源，並將持有名氣家之股權，並且繼續維持於延伸業務的策略性權益。名氣家將處於更有利位置，可在適當情況下，向策略投資者吸納新投資。港華擬將轉讓資產所得不超過4000萬元人民幣及延伸業務相關6家公司49%股權所得的2243.2萬元人民幣，合共最少逾6200萬元，用於燃氣及可再生能源業務的潛在投資，以及作為一般營運資金。

 