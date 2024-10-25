新法的規範加強與國際監管制度接軌，新增投資基金向同一集團內投資的謹慎性限制；同時加強對投資者的保護，包括提高投資基金說明書及基金資料概要資訊披露的要求。法案又建議擴大投資基金管理公司的業務範圍、允許以有限公司的形式設立投資基金管理公司。

金融管理局行政管理委員會代主席劉杏娟認為，參考鄰近較成熟市場的地區法律，在澳門創造有利的發展環境，有助吸引外地機構在澳發行基金或落戶發展，同時希望葡語國家的投資者透過中葡金融服務平台，參與及認購本澳投資產品。

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