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納指創新高 Nvidia曾壓蘋果成全球最大

在重磅科技股上升帶動下，納指曾高見18690點，收市創新高，報18518點，升0.56%，但標指收報5808點，跌0.03%，道指數收報42114點，下跌0.61%。全周計，納指累升0.2%。標指及道指分別累跌1%及2.7%。

Nvidia（英偉達）(美：NVDA）股價曾上升至144.06美元，令市值高見3.53萬億美元，曾超越蘋果（美：AAPL）成為全球市值最大上市公司，Nvidia收報141.54美元，升0.8%，市值約3.47萬億美元，而蘋果收報231.41美元，升0.36%，仍然以3.52萬億美元成全球市值最大公司。其他科技股亦造好，特斯拉（美：TSLA）升3.34%，Alphabet（美：GOOGL）升1.57%，微軟（美：MSFT）升0.81%。Annex財富管理首席經濟學家Brian Jacobsen表示，投資者等待下周一些大公司季度業績，而特斯拉的業績幫助投資者重新燃起一些樂觀情緒，認為科技七雄漲勢尚未結束。

至於歐洲股市個別發展，德國DAX指數升0.11%，收報19463點，但英國富時100指數跌0.25%，收報8248點，法國CAC40指數跌0.08%，收報7497點。

本港夜期收報20522點，升18點，比現貨低水68點，而ADR港股比例指數20407點，跌0.45%，個別股份預託價普遍向下，阿里巴巴（9988）收報折合港元94.62元，跌0.76%，美團（3690）收報折合港元184.04元，跌0.46%，騰訊（0700）收報折合港元419.99元，跌0.24%。