Nvidia（英偉達）(美：NVDA）股價曾上升至144. 06美元，令市值高見3.53萬億美元，曾超越蘋果（美： AAPL）成為全球市值最大上市公司，Nvidia收報141. 54美元，升0.8%，市值約3.47萬億美元， 而蘋果收報231.41美元，升0.36%，仍然以3. 52萬億美元成全球市值最大公司。其他科技股亦造好，特斯拉（美： TSLA）升3.34%，Alphabet（美：GOOGL） 升1.57%，微軟（美：MSFT）升0.81%。Annex財 富管理首席經濟學家Brian Jacobsen表示，投資者等待下周一些大公司季度業績， 而特斯拉的業績幫助投資者重新燃起一些樂觀情緒，認為科技七雄漲 勢尚未結束。

至於歐洲股市個別發展，德國DAX指數升0.11%， 收報19463點，但英國富時100指數跌0.25%， 收報8248點，法國CAC40指數跌0.08%， 收報7497點。

本港夜期收報20522點，升18點，比現貨低水68點， 而ADR港股比例指數20407點，跌0.45%，個別股份預託價普遍向下，阿里巴巴（9988） 收報折合港元94.62元，跌0.76%，美團（3690） 收報折合港元184.04元，跌0.46%，騰訊（0700） 收報折合港元419.99元，跌0.24%。