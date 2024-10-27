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積金局麥嘉軒：MPF「半自由行」累積轉移個案近100萬宗

積金局主席劉麥嘉軒於網誌中表示，於2019年至去年的5年間，「半自由行」轉移強積金的個案年均數字約9.2萬宗，較對上一個5年上升17%，顯示愈來愈多計劃成員主動管理自己的強積金。截至上月，累計轉移個案已經接近100萬宗，金額超過480億元。另她提到，行政長官李家超於施政報告為強積金「全自由行」開綠燈，要求積金局研究具體方案，其推行將為僱員提供更佳的退休保障。

俗稱強積金「半自由行」的「僱員自選安排」，正是為協助僱員積極管理自己的強積金，讓僱員可於每年為現職供款帳戶內的僱員強制性供款，累積而來的強積金進行一次轉移，一筆過轉到自選的強積金計劃。

另外劉麥嘉軒提到，港府宣布於明年5月1日實施取消「強積金對沖」安排，消除了推行強積金「全自由行」的主要障礙，另「積金易」平台明年底全面運作，亦為推行強積金「全自由行」的重要基礎。積金局亦表示，落實強積金「全自由行」一直為當局的目標。

劉麥嘉軒指出，強積金「全自由行」容許僱員將僱主強制性供款的累算權益轉移至自選計劃，可以提升僱員的自主權，讓僱員更積極地管理自己的強積金投資，同時亦有助激活強積金市場競爭，促使受託人繼續降低收費、提升基金表現和服務質素，為僱員提供更佳的退休保障。

積金局預計，當強積金「全自由行」實施後，僱員現職期間累積的強制性供款中，可以自由轉移的比例將由現在約50%逐步提升到100%。