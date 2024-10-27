於衛寧續解釋，工業品出廠價格持續低迷，9月份工業生產者出廠價格指數降幅繼續擴大，對企業收入和盈利形成較大壓力；而首9個月規上工業企業營業收入按年升2.1% ，增速較首8個月時回落0.3個百分點。他續提到，企業成本增速快於營收成長速度，導致企業毛利下降，對獲利成長支撐不足，上述因素均令首9個月企業利潤錄得按年跌幅。

今年首9個月規模以上工業企業營業收入按年升年增2.1%至99.20萬億元 ；發生營業成本按年升成長2.4%至84.70萬億元 ；營業收入利潤率為5.27% ，按年減0.31個百分點。

按首9個月主要產業的利潤計，非金屬礦物製品業利潤按年跌51% ；石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業亦由盈轉虧；煤炭開採和洗選業按年跌21.9%；汽車製造業按年跌1.2% ，化學原料和化學製品製造業按年跌4% ，專用設備製造業按年跌5.5% ，電氣機械和器材製造業按年跌7.2%。

於衛寧表示，整體雖然規上工業企業利潤有所下降，但工業新動能韌性顯現，且隨著工業企業預期企穩、信心有所增強，工業企業效益可望得到恢復。