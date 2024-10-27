moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中國9月月規模以上工業企業利潤按年減27.1% 為疫後以來最大跌幅

國家統計局公布，9月份規模以上工業企業利潤按年減27.1%，為疫後復常以來最大跌幅，當局解釋受去年同期高基數等因素影響所致；今年首九個月計，全國規模以上工業企業實現利潤總額按年跌3.5%至5.23萬億元（人民幣，下同）。國家統計局工業司統計師於衛寧認為，今年首九個月工業企業利潤錄得按年跌幅，受有效需求不足、工業品價格下降及今年8月份以來同期基數明顯抬高等多重因素影響。

於衛寧續解釋，工業品出廠價格持續低迷，9月份工業生產者出廠價格指數降幅繼續擴大，對企業收入和盈利形成較大壓力；而首9個月規上工業企業營業收入按年升2.1% ，增速較首8個月時回落0.3個百分點。他續提到，企業成本增速快於營收成長速度，導致企業毛利下降，對獲利成長支撐不足，上述因素均令首9個月企業利潤錄得按年跌幅。

今年首9個月規模以上工業企業營業收入按年升年增2.1%至99.20萬億元 ；發生營業成本按年升成長2.4%至84.70萬億元 ；營業收入利潤率為5.27% ，按年減0.31個百分點。

按首9個月主要產業的利潤計，非金屬礦物製品業利潤按年跌51% ；石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業亦由盈轉虧；煤炭開採和洗選業按年跌21.9%；汽車製造業按年跌1.2% ，化學原料和化學製品製造業按年跌4% ，專用設備製造業按年跌5.5% ，電氣機械和器材製造業按年跌7.2%。

於衛寧表示，整體雖然規上工業企業利潤有所下降，但工業新動能韌性顯現，且隨著工業企業預期企穩、信心有所增強，工業企業效益可望得到恢復。