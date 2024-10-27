「耆跡守護網」，於全港18區超過500家屈臣氏、百佳超級巿場、豐澤及屈臣氏酒窖門市，超過 1,200 部流動裝置上安裝「友里蹤跡」應用程式，成為全港首個與賽馬會耆智園合作的零售商，擴大偵測走失腦退化症患者的網絡。

由於觀塘、葵青、東區、沙田及黃大仙均為最多走失個案的地區，屈臣氏集團與香港基督教女青年會及香港基督教服務處合作，於集團今年的「Project LOL長者關懷日」，召集逾1,100位來自集團旗下業務單位及47 家業務伙伴的義工，探訪港九新界9個地區共2,000位長者，並特別安排義工到其中三個走失個案最多的地區探訪，與長者進行簡單記憶測驗，協助初步篩查腦退化症患者，以實際行動關愛長者。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士指今年特別推出『耆跡守護網』，希望透過旗下龐大的店舖網絡，照顧社區內更多有需要人士。為了令『耆跡守護網』發揮更大力量，會向全港超過一萬名同事提供腦退化症相關培訓，增加他們對患者的認識，從而提供適切的協助，同時透過多元化的教育活動，提升大眾對腦退化症的關注。