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港股ADR跌116點 夜期低水68點 美期亞股升 中海油、中石化等業績

美股向下，港股ADR跌116點或0.56%，報20475點，即月恒指夜期跌89點，報20522點，夜期低水68點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.29%，折合報420.07元；阿里巴巴（9988）升1.1%，折合報94.64元；美團（3690）跌1.47%，折合報184.07元；匯控（0005）跌0.31%，折合報68.95元；建行（0939）跌1.31%，折合報5.99元。

道期現升0.434%；標期現升0.51%；納期現升0.59%。日本東證指數現升1.26%；韓國KOSPI指數現升0.8%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.13%。

VIX指數隔晚升6.55%或1.25點，報20.33點。

紐油現跌4.17%或3美元，報68.78美元；布油現跌4.03%或3.06美元，報72.98美元；金價現跌0.43%或11.83美元，報2735.73美元；LME 銅期貨隔晚升1%或95.5美元，報9602.5美元。比特幣現升0.3%或208.14美元，報67897.21美元；美國10年期債息現升0.85%或0.0361厘，報4.276厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中海油（0883）、南航（1055）、安徽皖通高速公路（0995）、北京汽車（1958）、青島銀行（3866）、洛陽鉬業（3993）、創陞控股（2680）、萊爾斯丹（0738）、中石化（0386）、靄華押業信貸（1319）、山東黃金（1787）、藥明康德（2359）

匯控（0005）：已完成30億美元回購。

油價跌5% 以色列空襲避開伊朗石油設施。

海昌海洋公園（2255）澄清沒出售資產及私有化計劃。

中國天瑞（1252）：上市委員施加特定補救期以刊發中期業績。

中國建築（3311）首三季經營盈利按年升近13%。

紐交所擬延長交易時間至22小時，涵蓋大部分港交所交易時段。

中國恒大中止潛在出售恒大汽車（0708）股權。

神華（1088）第三季股東應佔淨利按年增長13.8%至177.98億人幣。

港華（1083）、煤氣（0003）延伸業務歸一於名氣家，港華換名氣家12%料錄收益1.91億。

領展（0823）四商場辦全城體驗日推廣高爾夫球活動。

譚仔國際（2217）料中期溢利跌最多60%，因經濟調整及港人北上消費。

中化化肥（0297）首三季淨利潤13億人幣，按年升3%。

新奧（2688）泛能銷售量按年增21%，天然氣銷售量升4.8%。

裕元（0551）發盈喜，料今年首三季多賺近1.5倍。

長城汽車（2333）第三季純利跌7.8%至33.5億元人幣。

證監會取得法庭命令，凍結涉嫌操縱鼎益豐（0612）股份人士63.5億元資產。

中國動向（3818）Kappa上季零售流水按年錄高單位數跌幅。

歐盟據報與中國同意就電動車關稅再展開技術磋商。

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