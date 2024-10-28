恒指今早高開2點或0.02%，報20592點，大市成交金額31億元；國指今早高開6點或0.09%，報7391點。恒生科技指數開市報4563點，升0.57%。上升股份比例為9.4%，下跌為5.03%，無升跌為85.56%。