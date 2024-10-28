恒指今早高開2點或0.02%，報20592點，大市成交金額31億元；國指今早高開6點或0.09%，報7391點。恒生科技指數開市報4563點，升0.57%。上升股份比例為9.4%，下跌為5.03%，無升跌為85.56%。
藍籌26隻升，43隻下跌，13隻無升跌。信義光能（0968）升2.38%，報4.3元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌1.71%，報8.04元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，5隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報43.85元，升4.9%；跌幅最大的是金山軟件（3888）開市報27元，跌1.64%。
恒指續高於10天線(20489.89點)。科指續高於10天線(4500.89點)。
旭輝（0884）：77%債權人加入重組支持協議。開市報0.365元，升5.8%。
國藥（1099）首三季少賺13%開市報19.82元，跌0.8%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海油（0883）開市報18.6元，跌1.69%。
南航（1055）開市報3.12元，升0.65%。
安徽皖通高速公路（0995）無成交，報9.21元。
北京汽車（1958）開市報2.06元，無升跌。
青島銀行（3866）無成交，報2.72元。
洛陽鉬業（3993）開市報6.76元，跌0.88%。
萊爾斯丹（0738）無成交，報0.365元。
中石化（0386）開市報4.51元，跌1.1%。
靄華押業信貸（1319）無成交，報0.211元。
山東黃金（1787）開市報16.76元，無升跌。
藥明康德（2359）開市報53.15元，跌0.65%。
匯控（0005）：已完成30億美元回購。開市報68.75元，跌0.15%。
油價跌5% 以色列空襲避開伊朗石油設施。中石油（0857）開市報5.97元，跌1%。
中海油（0883）開市報18.6元，跌1.69%。
中石化（0386）開市報4.51元，跌1.1%。
海昌海洋公園（2255）澄清沒出售資產及私有化計劃。開市報0.72元，無升跌。
中國天瑞（1252）：上市委員施加特定補救期以刊發中期業績。停牌。
中國建築（3311）首三季經營盈利按年升近13%。無成交，報11.86元。
紐交所擬延長交易時間至22小時，涵蓋大部分港交所交易時段。港交所（0388）開市報313.8元，升0.32%。
中國恒大中止潛在出售恒大汽車（0708）股權。開市報0.26元，跌22.39%。
神華（1088）第三季股東應佔淨利按年增長13.8%至177.98億人幣。開市報34.1元，升1.49%。
港華（1083）、煤氣（0003）延伸業務歸一於名氣家，港華換名氣家12%料錄收益1.91億。無成交，報3.26元。
領展（0823）四商場辦全城體驗日推廣高爾夫球活動。開市報36.6元，跌0.68%。
譚仔國際（2217）料中期溢利跌最多60%，因經濟調整及港人北上消費。開市報0.77元，跌1.28%。
中化化肥（0297）首三季淨利潤13億人幣，按年升3%。開市報1.19元，無升跌。
新奧（2688）泛能銷售量按年增21%，天然氣銷售量升4.8%。開市報58元，升0.17%。
裕元（0551）發盈喜，料今年首三季多賺近1.5倍。開市報16.14元，升7.6%。
長城汽車（2333）第三季純利跌7.8%至33.5億元人幣。開市報13.94元，跌3.06%。
證監會取得法庭命令，凍結涉嫌操縱鼎益豐（0612）股份人士63.5億元資產。無成交，報0.265元。
中國動向（3818）Kappa上季零售流水按年錄高單位數跌幅。開市報0.36元，跌2.7%。
歐盟據報與中國同意就電動車關稅再展開技術磋商。
電車股
吉利（0175）創52周高，見15.28元，開市報15.28元，升1.6%。
比亞迪（1211）開市報296.6元，升1.37%。
小鵬（9868）開市報43.85元，升4.9%。
理想（2015）開市報112.8元，升1.44%。
蔚來（9866）開市報40.75元，升3.56%。
零跑（9863）開市報30.7元，升3.19%。
恒大汽車（0708）開市報0.26元，跌22.39%。
破頂股包括，吉利（0175）創52周高，見15.28元，開市報15.28元，升1.6%；京東物流（2618）創52周高，見16.48元，開市報16.48元，升0.86%；吉利汽車（0175）創52周高，見15.28元，開市報15.28元，升1.6%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，升2.56%；新明中國（2699）創52周高，見0.044元，開市報0.044元，升266.67%；安碩新興市場（3022）無成交，報482元；海通ＡＥＳＧ（3031）無成交，報7.555元；安碩新興市場－Ｕ（9022）無成交，報61.9元；海通ＡＥＳＧ－Ｕ（9031）無成交，報0.97元；海通滬深三百－Ｒ（82846）無成交，報11.31元；海通ＡＥＳＧ－Ｒ（83118）無成交，報6.845元。
破頂指數成份股包括，吉利（0175）創52周高，見15.28元，開市報15.28元，升1.6%。
2隻股份創上市新低，包括力高集團（1622）低見0.56元，開市報0.56元，跌57.89%；佛朗斯（2499）低見10.98元，開市報10.98元，跌8.5%。
異動股
上升異動股，包括，新明中國（2699）創52周高，見0.044元，開市報0.044元，升266.67%；創新奇智（2121）開市報5.09元，升14.9%；中天順聯（0994）開市報0.275元，升10%；鼎立資本（0356）開市報0.079元，升8.22%；鐵貨（1029）開市報0.095元，升7.95%；裕元集團（0551）開市報16.14元，升7.6%；大眾公用（1635）開市報2.9元，升7.41%；中國創新投資（1217）開市報0.015元，升7.14%；富道集團（3848）開市報3.5元，升6.38%；建業新生活（9983）開市報1.36元，升6.25%。
下跌異動股，包括，力高集團（1622）創上市新低，見0.56元，開市報0.56元，跌57.89%；恒大汽車（0708）開市報0.26元，跌22.39%；日光控股（8451）開市報0.069元，跌10.39%；佛朗斯（2499）創上市新低，見10.98元，開市報10.98元，跌8.5%；迪信通（6188）開市報1.2元，跌6.98%；維亮控股（8612）開市報0.015元，跌6.25%；國農金融投資（8120）開市報0.046元，跌6.12%；帝國科技集團（0776）開市報4.96元，跌5.7%；陽光保險（6963）開市報3.12元，跌5.17%；紐約期油開市報68.98元，跌3.9%。
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