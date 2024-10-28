每美元兌日圓曾升值最多0.95%，升值至153.76日圓，是7月31日153.88日圓後最強。現報153.72日圓，升值0.93%。每百日圓兌港元曾貶值最多0.9%，貶值至5.0556，是7月30日5.0329後最弱。現報5.0566，貶值0.88%。

日經曾升最多1.96%，是10月7日後最大升幅，當日升幅為2.39%。高見38658.74點，是10月22日38995.03點後最高。現報38538.36點，升1.65%。

到目前為止，還沒有其他政黨表示願意加入執政聯盟，幫助自民黨繼續執政。第三和第四大反對黨的領導人表示無意與執政聯盟談判，但可能在具體政策問題上進行合作。

彭博社報道，Norinchukin Research Institute首席經濟學家Takeshi Minami表示，自民黨遭遇嚴重挫敗，市場不確定性增加，日央行曾指不會在市場動盪時加息，他預計12月加息將是主要情景。

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