moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

叙福樓黃傑龍： 三大品牌進駐海港城 挽肉與米2號店聖誕前開幕

叙福樓（1978）主席黃傑龍在本月初曾預告，集團將會有很多新品牌新分店陸續面世。今日他再在社交平台透露，特許經營品牌「挽肉與米」2號店將於聖誕前在海港城開幕，該店將會與IFC分店有所分工，但強調會「保持正宗」。

黃傑龍還表示，集團旗下三個品牌將會進駐海港城，除了挽肉與米2號店，還有咖啡店「The Matcha Tokyo」及新品牌——蘇州麵館「敘. 小麵」。

四大新品牌進駐啟德體育園

另黃傑龍透露，K11 Artmall 溫野菜已正在裝修中，而啟德體育園亦會有四個新品牌進駐，包括全新品牌好鍋日子、KAMO、牛角J及兩姊妹涼皮。此外，東涌的牛角J、好鍋日子的門市亦在裝修中。黃傑龍表示，稍後將會公布更多有關不同品牌的特色及門市地址等細節。

此前，黃傑龍曾在facebook預告，集團有8間分店會在今年之內開張，更笑言「我係咁以數吓真係今年好似係關10間開17間（唔止16）」。

港人北上成風，餐飲業界經營艱難。黃傑龍亦在社交平台分享自身看法。作為經營者，他認為業界的確要「諗辦法求生」，要盡量轉型去配合市場需要，通過改善產品與市場需要的契合程度增強競爭力。

中國債務與GDP比再創新高

人行：即日起啟用買斷式逆回購操作工具

波音據報擬集資超過150億美元

日本執政聯盟未能獲國會過半議席 日圓貶值見3個月最弱

滬指高開0.02% 人行淨投放327億人幣

恒指高開2點 科指升0.5% 恒汽跌22%

旭輝：77%債權人加入重組支持協議

國藥首三季少賺13%

港股ADR跌116點 夜期低水68點 美期亞股升 中海油、中石化等業績

匯控：已完成30億美元回購

油價跌5% 以色列空襲避開伊朗石油設施

 