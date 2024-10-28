叙福樓（1978）主席黃傑龍在本月初曾預告，集團將會有很多新品牌新分店陸續面世。今日他再在社交平台透露，特許經營品牌「挽肉與米」2號店將於聖誕前在海港城開幕，該店將會與IFC分店有所分工，但強調會「保持正宗」。
黃傑龍還表示，集團旗下三個品牌將會進駐海港城，除了挽肉與米2號店，還有咖啡店「The Matcha Tokyo」及新品牌——蘇州麵館「敘. 小麵」。
另黃傑龍透露，K11 Artmall 溫野菜已正在裝修中，而啟德體育園亦會有四個新品牌進駐，包括全新品牌好鍋日子、KAMO、牛角J及兩姊妹涼皮。此外，東涌的牛角J、好鍋日子的門市亦在裝修中。黃傑龍表示，稍後將會公布更多有關不同品牌的特色及門市地址等細節。
此前，黃傑龍曾在facebook預告，集團有8間分店會在今年之內開張，更笑言「我係咁以數吓真係今年好似係關10間開17間（唔止16）」。
港人北上成風，餐飲業界經營艱難。黃傑龍亦在社交平台分享自身看法。作為經營者，他認為業界的確要「諗辦法求生」，要盡量轉型去配合市場需要，通過改善產品與市場需要的契合程度增強競爭力。
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