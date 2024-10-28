港元現報7.7717元貶值15點子，曾貶值最多32點子，報7.7734元，是10月23日7.7737元後最弱。高位亦貶值最多1點子，報7.7703元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.9億元，與上日相同，總結餘是10月24日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.1點子至3.79292%，是10月23日後最低；1星期HIBOR跌1.99點子至4.1528%，是10月24日後最低；2星期HIBOR跌5.86點子至4.14143%，是9月23日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.64點子至4.31071%，是10月23日後最低；6個月期HIBOR升0.07點子至4.17583%，是10月21日後最高；12個月期HIBOR跌0.07點子至4.08815%，是10月24日後最低。

美元指數現報104.502升值0.245點或0.23%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7199%，維持不變。

對上一次維持不變。是2024年10月11日，當日利差報-0.5449%。

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