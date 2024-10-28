外圍普遍向上，美期、日、韓股升，台股跌。自民黨失去國會多數黨地位，刺激日圓貶值，日股上升。美國10月消費者信心指數升至六個月高點，或支持聯儲局放慢減息步伐。美債息上升，美國10年期債息高見4.282厘，是7月24日4.2897厘後最高；美國2年期債息高見4.1411厘，是8月2日4.1523厘後最高。離岸人民幣貶值至7.1498元，是8月19日7.1645元後最弱。在岸人民幣貶值至7.1352元，是8月28日7.1352元後最弱。

恒指今早高開2點，高位升67點，低位跌161點，高低波幅229點。上升股份比例為27.05%，下跌為26.45%，無升跌為46.48%。

恒指半日跌43點或0.21%，報20546點，大市成交金額768億元；國指跌13點或0.18%，報7372點。恒生科技指數收報4566點，升0.63%。

藍籌股成交金額310.48億元，佔大市成交40.42%；科指成份股成交金額177.99億元，佔大市成交23.17%；國指成份股成交金額275.17億元，佔大市成交35.82%。

24隻雙櫃台股，總成交0.7億元人民幣，相當於約0.76億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.36%，至112.01億元，佔大市成交14.57%。牛熊證成交金額54.98億元，減少29.88%；窩輪成交金額57.02億元，減少22.62%。

藍籌34隻升，42隻下跌，6隻無升跌。舜宇（2382）升3.91%，收報49.15元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌3.57%，收報4.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報44.95元，升7.54%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報33.6元，跌2.04%。

恒指曾跌穿10天線(20485.24點)。科指續高於10天線(4501.17點)。

北水南下合計淨流入40.3億元，較上日減少56.2%，連續第2日流入，累計流入132.31億元。北水本月累計流入769.06億元，按月增加81.7%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

中鋼協籲防「內卷」、研聯合重組、產能治理。重慶鋼鐵股份（1053）創52周高，見1.39元，收報1.22元，升40.23%。

馬鞍山鋼鐵股份（0323）收報1.37元，升13.22%。

鞍鋼股份（0347）收報1.66元，升9.21%。

叙福樓（1978）黃傑龍： 三大品牌進駐海港城 挽肉與米2號店聖誕前開幕。收報0.395元，無升跌。

內媒：有銀行以不超過1.75%利率 發放股票回購增持貸款。

內銀股

建行（0939）收報6.06元，跌0.49%。

農行（1288）收報3.92元，跌0.76%。

工行（1398）收報4.69元，跌1.05%。

郵儲行（1658）收報4.63元，跌1.49%。

交行（3328）收報6.15元，跌0.65%。

招行（3968）收報39.15元，跌1.14%。

中行（3988）收報3.75元，跌0.79%。

旭輝（0884）：77%債權人加入重組支持協議。收報0.375元，升8.7%。

國藥（1099）首三季少賺13%收報20.3元，升1.6%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海油（0883）收報18.7元，跌1.16%。

南航（1055）收報3.18元，升2.58%。

安徽皖通高速公路（0995）收報9.15元，跌0.65%。

北京汽車（1958）收報2.06元，無升跌。

青島銀行（3866）收報2.69元，跌1.1%。

洛陽鉬業（3993）收報6.74元，跌1.17%。

萊爾斯丹（0738）收報0.365元，無升跌。

中石化（0386）收報4.48元，跌1.75%。

靄華押業信貸（1319）收報0.211元，無升跌。

山東黃金（1787）收報16.38元，跌2.27%。

藥明康德（2359）收報53.2元，跌0.56%。

匯控（0005）：已完成30億美元回購。收報68.85元，無升跌。

油價跌5% 以色列空襲避開伊朗石油設施。中石油（0857）收報5.89元，跌2.32%。

中海油（0883）收報18.7元，跌1.16%。

中石化（0386）收報4.48元，跌1.75%。

海昌海洋公園（2255）澄清沒出售資產及私有化計劃。收報0.71元，跌1.39%。

中國天瑞（1252）：上市委員施加特定補救期以刊發中期業績。停牌。

中國建築（3311）首三季經營盈利按年升近13%。收報11.7元，跌1.35%。

紐交所擬延長交易時間至22小時，涵蓋大部分港交所交易時段。港交所（0388）收報311.4元，跌0.45%。

中國恒大中止潛在出售恒大汽車（0708）股權。收報0.3元，跌10.45%。

神華（1088）第三季股東應佔淨利按年增長13.8%至177.98億人幣。收報34.15元，升1.64%。

港華（1083）、煤氣（0003）延伸業務歸一於名氣家，港華換名氣家12%料錄收益1.91億。收報3.23元，跌0.92%。

領展（0823）四商場辦全城體驗日推廣高爾夫球活動。收報36.8元，跌0.14%。

譚仔國際（2217）料中期溢利跌最多60%，因經濟調整及港人北上消費。平上市低位0.74元，收報0.75元，跌3.85%。

中化化肥（0297）首三季淨利潤13億人幣，按年升3%。收報1.18元，跌0.84%。

新奧（2688）泛能銷售量按年增21%，天然氣銷售量升4.8%。收報57.55元，跌0.6%。

裕元（0551）發盈喜，料今年首三季多賺近1.5倍。創52周高，見16.76元，收報16.52元，升10.13%。

長城汽車（2333）第三季純利跌7.8%至33.5億元人幣。收報13.46元，跌6.4%。

證監會取得法庭命令，凍結涉嫌操縱鼎益豐（0612）股份人士63.5億元資產。收報0.221元，跌16.6%。

中國動向（3818）Kappa上季零售流水按年錄高單位數跌幅。收報0.36元，跌2.7%。

歐盟據報與中國同意就電動車關稅再展開技術磋商。

電車股

吉利（0175）創52周高，見15.54元，收報14.7元，跌2.26%。

比亞迪（1211）收報293.6元，升0.34%。

小鵬（9868）收報44.95元，升7.54%。

理想（2015）收報111.6元，升0.36%。

蔚來（9866）收報40.5元，升2.92%。

零跑（9863）收報30元，升0.84%。

恒大汽車（0708）收報0.3元，跌10.45%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見9.74元，收報9.4元，升13.66%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見14.02元，收報14元，升7.69%；吉利汽車（80175）創上市新高，見14.18元，收報13.5元，跌2.32%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1137.4元，收報1137元，升0.11%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見17.26元，收報17.26元，升1.65%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1098.25元，收報1098.25元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1074.65元，收報1074.5元，跌0%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見196元，收報193.3元，升1.47%；吉利（0175）創52周高，見15.54元，收報14.7元，跌2.26%；海豐國際（1308）創52周高，見23.4元，收報23.35元，升0.86%；京東物流（2618）創52周高，見16.84元，收報16.62元，升1.71%；吉利汽車（0175）創52周高，見15.54元，收報14.7元，跌2.26%；裕元集團（0551）創52周高，見16.76元，收報16.52元，升10.13%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.82元，收報0.76元，跌2.56%；意達利控股（0720）創52周高，見0.196元，收報0.195元，無升跌；東江環保（0895）創52周高，見3元，收報2.63元，升22.9%。

破頂指數成份股包括，吉利（0175）創52周高，見15.54元，收報14.7元，跌2.26%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括中國通才教育（2175）低見1.01元，收報1.06元，跌1.85%；賽伯樂國際控股（1020）低見0.059元，收報0.071元，跌1.39%；力高集團（1622）低見0.46元，收報0.475元，跌64.29%；眾誠能源（2337）低見1.96元，收報2.01元，跌0.5%；力高健康生活（2370）低見0.405元，收報0.475元，跌71.73%；萬城控股（2892）低見0.27元，收報0.27元，跌3.57%；雲工場（2512）低見2.45元，收報2.45元，跌2.78%；佛朗斯（2499）低見10.98元，收報12.1元，升0.83%；七牛智能（2567）低見1.02元，收報1.05元，跌3.67%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.06元，收報1.07元，升0.94%；權威金融（0397）低見0.1元，收報0.103元，升0.98%；中國智能科技（0464）低見0.112元，收報0.12元，跌4%；香港興業國際（0480）低見1.05元，收報1.08元，無升跌；世紀睿科（1450）低見1.04元，收報1.04元，跌5.45%；嘉耀控股（1626）低見1.38元，收報1.45元，升2.84%；中國春來（1969）低見4.33元，收報4.39元，無升跌；愛達利網絡（8033）低見0.094元，收報0.094元，跌12.96%；御德國際控股（8048）低見0.025元，收報0.032元，升18.52%。

異動股

上升異動股，包括，新明中國（2699）創52周高，見0.049元，收報0.035元，升191.67%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.106元，升47.22%；重慶鋼鐵股份（1053）創52周高，見1.39元，收報1.22元，升40.23%；基地錦標集團（8460）收報0.086元，升36.51%；國茂控股（8428）收報0.435元，升35.94%；上諭集團（1633）收報0.091元，升35.82%；新焦點（0360）收報0.056元，升33.33%；千盛集團控股（8475）收報0.4元，升31.15%；基石控股（1592）收報0.051元，升30.77%；中建富通（0138）收報0.11元，升27.91%；中天順聯（0994）收報0.31元，升24%。

下跌異動股，包括，力高健康生活（2370）創上市新低，見0.405元，收報0.475元，跌71.73%；力高集團（1622）創上市新低，見0.46元，收報0.475元，跌64.29%；環亞國際醫療集團（1143）收報0.39元，跌25%；華音國際控股（0989）收報0.026元，跌21.21%；中國金石（1380）收報0.183元，跌19.38%；山東國信（1697）收報0.32元，跌18.99%；綠心集團（0094）收報0.045元，跌18.18%；愛世紀集團（8507）收報0.081元，跌17.35%；品創控股（8066）收報0.07元，跌16.67%；鼎益豐（0612）收報0.221元，跌16.6%；皓文控股（8019）收報0.75元，跌15.73%。

其他報道

中鋼協籲防「內卷」、研聯合重組、產能治理 鋼股升 重鋼升逾40%

內地被動偏股基金持有A股規模 首次超過主動基金

滬深三大指數半日個別走 滬指穩守3300點

叙福樓黃傑龍： 三大品牌進駐海港城 挽肉與米2號店聖誕前開幕

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見1個月低

內媒：有銀行以不超過1.75%利率 發放股票回購增持貸款

美國麥當勞指化驗排除牛肉餅為污染源 將恢復售賣「足三両」

中國債務與GDP比再創新高

人行：即日起啟用買斷式逆回購操作工具

波音據報擬集資超過150億美元

日本執政聯盟未能獲國會過半議席 日圓貶值見3個月最弱

滬指高開0.02% 人行淨投放327億人幣

恒指高開2點 科指升0.5% 恒汽跌22%

旭輝：77%債權人加入重組支持協議

國藥首三季少賺13%

港股ADR跌116點 夜期低水68點 美期亞股升 中海油、中石化等業績

匯控：已完成30億美元回購

油價跌5% 以色列空襲避開伊朗石油設施