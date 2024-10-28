該指數系列將為比特幣和以太幣在亞洲時區的定價提供透明且可靠的基準，致力於為虛擬資產提供統一參考價格，解決該類資產在全球交易所之間價格差異。

指數系列將包括比特幣和以太幣的參考指數以及參考匯率。參考指數以比特幣或以太幣的24小時交易量加權的基準現貨價格為基礎，並依據多家主要虛擬資產交易所的匯總市場價格計算，且即時以美元計價。而參考匯率是為金融產品結算而設計，於香港時間每日下午4:00計算。

該指數系列將會是香港開發的第一個符合歐盟基準法規（BMR）的虛擬資產指數系列，由位於英國注冊的基準管理機構與虛擬資產資料及指數提供商 CCData 共同管理和計算。

香港交易所虛擬資產指數系列的推出將通過提供實時數據和亞洲時區的每日參考價格，幫助公眾增加對虛擬資產投資趨勢的理解。有關指數系列的設計和計算方法的更多細節將適時公布。

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