彭博社報道，根據對貿易跟蹤公司ImportGenius和NBD匯總的數據進行分析顯示，今年4-8月，印度一間不顯眼的製藥公司Shreya LifeSciences向俄羅斯出口1,111台戴爾最先進的伺服器。
據戴爾網站，這些名為PowerEdge XE9680的伺服器包含由英偉達或超威半導體公司(AMD)所製造針對人工智能AI優化的高端處理器。998台已出貨伺服器可以見到的規格數據顯示，它們配備了英偉達的H100晶片。
這些伺服器及其所包含的晶片被列入美國和歐盟「針對俄羅斯軍工聯合體敏感部門」的一個清單。然而數據顯示，這些價值3億美元、由兩家俄羅斯貿易公司MainChain Ltd.和IS LLC進口的貨物，只是自2022年9月以來Shreya完全合法地向俄羅斯出口的一系列先進技術中的最新一批。
戴爾在聲明中表示，在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，該公司已於2022年2月停止在俄羅斯的產品銷售和提供服務或支持，並維持「嚴格的貿易合規制度」。英偉達和AMD表示，他們與合作伙伴合作確保銷售「完全符合」出口管制規定，如果發現任何違規行為將採取適當行動。
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