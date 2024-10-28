moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

彭博社：印度藥廠向俄羅斯出口過千台 含英偉達晶片戴爾伺服器

彭博社報道，根據對貿易跟蹤公司ImportGenius和NBD匯總的數據進行分析顯示，今年4-8月，印度一間不顯眼的製藥公司Shreya LifeSciences向俄羅斯出口1,111台戴爾最先進的伺服器。

據戴爾網站，這些名為PowerEdge XE9680的伺服器包含由英偉達或超威半導體公司(AMD)所製造針對人工智能AI優化的高端處理器。998台已出貨伺服器可以見到的規格數據顯示，它們配備了英偉達的H100晶片。

這些伺服器及其所包含的晶片被列入美國和歐盟「針對俄羅斯軍工聯合體敏感部門」的一個清單。然而數據顯示，這些價值3億美元、由兩家俄羅斯貿易公司MainChain Ltd.和IS LLC進口的貨物，只是自2022年9月以來Shreya完全合法地向俄羅斯出口的一系列先進技術中的最新一批。

Shreya沒有回應評論。

戴爾在聲明中表示，在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，該公司已於2022年2月停止在俄羅斯的產品銷售和提供服務或支持，並維持「嚴格的貿易合規制度」。英偉達和AMD表示，他們與合作伙伴合作確保銷售「完全符合」出口管制規定，如果發現任何違規行為將採取適當行動。

其他報道

恒指半日跌43點 科指升0.6% 美債兩個月高 人民幣貶值見兩個月最弱

上任僅半年 任景信辭任港交所董事

港交所11月15日推出虛擬資產指數系列

中鋼協籲防「內卷」、研聯合重組、產能治理 鋼股升 重鋼升逾40%

內地被動偏股基金持有A股規模 首次超過主動基金

滬深三大指數半日個別走 滬指穩守3300點

叙福樓黃傑龍： 三大品牌進駐海港城 挽肉與米2號店聖誕前開幕

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見1個月低

內媒：有銀行以不超過1.75%利率 發放股票回購增持貸款