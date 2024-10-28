據戴爾網站，這些名為PowerEdge XE9680的伺服器包含由英偉達或超威半導體公司(AMD)所製造針對人工智能AI優化的高端處理器。998台已出貨伺服器可以見到的規格數據顯示，它們配備了英偉達的H100晶片。

這些伺服器及其所包含的晶片被列入美國和歐盟「針對俄羅斯軍工聯合體敏感部門」的一個清單。然而數據顯示，這些價值3億美元、由兩家俄羅斯貿易公司MainChain Ltd.和IS LLC進口的貨物，只是自2022年9月以來Shreya完全合法地向俄羅斯出口的一系列先進技術中的最新一批。

Shreya沒有回應評論。

戴爾在聲明中表示，在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，該公司已於2022年2月停止在俄羅斯的產品銷售和提供服務或支持，並維持「嚴格的貿易合規制度」。英偉達和AMD表示，他們與合作伙伴合作確保銷售「完全符合」出口管制規定，如果發現任何違規行為將採取適當行動。

其他報道

恒指半日跌43點 科指升0.6% 美債兩個月高 人民幣貶值見兩個月最弱

上任僅半年 任景信辭任港交所董事

港交所11月15日推出虛擬資產指數系列

中鋼協籲防「內卷」、研聯合重組、產能治理 鋼股升 重鋼升逾40%

內地被動偏股基金持有A股規模 首次超過主動基金

滬深三大指數半日個別走 滬指穩守3300點

叙福樓黃傑龍： 三大品牌進駐海港城 挽肉與米2號店聖誕前開幕

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見1個月低

內媒：有銀行以不超過1.75%利率 發放股票回購增持貸款