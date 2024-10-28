瑞銀中國互聯網研究主管方錦聰發布中國互聯網行業分析，他認為內地電商平台與支付工具「互聯互通」後，以電商平台用戶數量10億人、通訊軟件用戶為12億人，相信用戶數量將有潛力增長，以及提升轉化率，甚至實現數據「互聯互通」等有助廣告精準投放，為收入及利潤率表現帶來增長。不過跨境「出海」電商仍處於初步發展階段，加上本地電商競爭，相信海外競爭仍相當激烈。
他又指，中央刺激經濟政策落地後，電商將首先受惠，例如8月底推出「以舊換新」政策後，9月銷情已有改善。不過他提到，今年「雙十一」是內地史上最長「雙十一」，促銷時長較去年多，比較銷售額增長意義不大，電商平台今年更主打服務和產品質量，同時會加大對商家的扶持力度。
方錦聰預期，長遠信心發展仍視乎宏觀經濟政策落地節奏、股市及房地產市場，以及就業是否改善，而即使有相關的支持政策的落地，參與者可能需要時間觀察，因此估計需要最少兩至三季才見明顯效果。
他預期，互聯網行業每股盈利未來兩至三年有16至17%的增長，對應約15倍的市盈率，行業估值及利潤仍有上升的空間。此外，現時互聯網行業的PEG （市盈率增長比率）約1.1倍，應至1.2至1.3倍才較合理。
選股方面，瑞銀較看好基本面驅動的公司、對政策面敏感、剛轉盈利，更具彈性及估值較低的公司；偏好平台型多於內容型公司。
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