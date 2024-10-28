政府今日發表有關在金融市場負責任地應用人工智能的政策宣言，認為採取雙軌模式推動香港金融服務業應用人工智能是最為合適，讓政府促進金融服務業採用及發展人工智能，並同時應對網絡安全、數據私隱及知識產權保障等潛在挑戰。
宣言指出，政府將與金融監管機構和行業持份者合作，締造一個健康及可持續的市場環境，協助金融機構抓緊機遇，負責任地採用人工智能，發展人工智能在把握機遇與 緩解風險之間作出平衡。
政府認為在金融市場應用人工智能具有3大特性，包括數據導向、雙面效果及充滿活力。政府會採取雙軌模式，促進金融服務業採用及發展人工智能，並同時應對網絡安全、數據私隱及知識產權保障等潛在的挑戰。
當局指出金融機構應制定人工智能管治策略，為如何實施及使用人工智能系統指明方向。在人工智能系統的採購、使用及管理上應採用風險為本的方法，而人為監督對緩解潛在風險至關重要。
金融機構應制定人工智能管治策略，為如何實施及使用人工智能系統指明方向。在人工智能系統的採購、使用及管理上應採用風險為本的方法，而人為監督對緩解潛在風險至關重要。
宣言又提到，香港科技大學將會開放其研發的人工智能模型及運算資源予香港金融服務業使用，為金融機構在部署內部系統或開發應用程式及網絡介面時提供顧問及訓練服務。
就受監管的金融機構而言，人工智能帶來的潛在風險已適當地在金融監管機構所發布的相關法規及／或指引中體現。為配合人工智能的最新發展及國際做法，包括可解釋人工智能的出現，金融監管機構將持續檢視及更新現行的相關法規及／或指引，當中證監會將於2024年11月或之前向持牌法團發出通告，提醒它們現行規則及規例 ，以及與生成式人工智能相關的機遇及風險。
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