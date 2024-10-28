就政府今日發表有關在金融市場負責任地應用人工智能的政策宣言，Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，即使企業的AI使用仍在起步階段，但面對員工使用自己的AI工具作工作用途漸成常態，企業建立AI指引變得刻不容緩，Microsoft歡迎香港政府有關在金融市場負責任地應用人工智能的政策宣言。
她續積，為了充份發揮AI的可能性，企業應該將其AI解決方案建置在企業級且值得信賴的平台上，以提供保密、受保障且安全的環境。此外，從員工的角度降低潛在風險，企業應為員工提供充足的訓練，讓他們對負責任AI有正確且足夠的理解，為保障數據安全把關。
Microsoft亦於香港及亞洲其他地區成立了金融服務業AI Customer Council，旨在聚集行業領導者，探討AI技術的應用和最佳實踐。Microsoft將助力並賦能香港的受高度監管行業，如銀行及金融等的企業，確保其合規營運，並奉行最佳實踐，繼續符合國際標準。
其他報道
金融市場負責任地應用人工智能政策宣言：雙軌模式促金融機構發展AI
恒指半日跌43點 科指升0.6% 美債兩個月高 人民幣貶值見兩個月最弱
中鋼協籲防「內卷」、研聯合重組、產能治理 鋼股升 重鋼升逾40%
叙福樓黃傑龍： 三大品牌進駐海港城 挽肉與米2號店聖誕前開幕