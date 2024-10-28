她續積，為了充份發揮AI的可能性，企業應該將其AI解決方案建置在企業級且值得信賴的平台上，以提供保密、受保障且安全的環境。此外，從員工的角度降低潛在風險，企業應為員工提供充足的訓練，讓他們對負責任AI有正確且足夠的理解，為保障數據安全把關。

Microsoft亦於香港及亞洲其他地區成立了金融服務業AI Customer Council，旨在聚集行業領導者，探討AI技術的應用和最佳實踐。Microsoft將助力並賦能香港的受高度監管行業，如銀行及金融等的企業，確保其合規營運，並奉行最佳實踐，繼續符合國際標準。

其他報道

金融市場負責任地應用人工智能政策宣言：雙軌模式促金融機構發展AI

滬深三大指數個別走 滬指連升兩個交易日

瑞銀料電商互聯互通可帶動用戶量 估值仍有上升空間

電視廣播飈逾7% 料全年實現顯著正數EBITDA

瑞穗：人行買斷式逆回購 減下調RRR需求

馬斯克：至少能把聯邦預算削減2萬億美元

政府委任車品覺為港交所董事 接替任景信

【有片：埋身擊】NQ期貨有機會挑戰高位 宜低吸

TVB料全年錄正數EBITDA 廣告收入升雙位數

印尼禁售iPhone 16 稱蘋果未履行投資承諾

彭博社：印度藥廠向俄羅斯出口過千台 含英偉達晶片戴爾伺服器

恒指半日跌43點 科指升0.6% 美債兩個月高 人民幣貶值見兩個月最弱

上任僅半年 任景信辭任港交所董事

港交所11月15日推出虛擬資產指數系列

中鋼協籲防「內卷」、研聯合重組、產能治理 鋼股升 重鋼升逾40%

內地被動偏股基金持有A股規模 首次超過主動基金

滬深三大指數半日個別走 滬指穩守3300點

叙福樓黃傑龍： 三大品牌進駐海港城 挽肉與米2號店聖誕前開幕

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見1個月低

內媒：有銀行以不超過1.75%利率 發放股票回購增持貸款

美國麥當勞指化驗排除牛肉餅為污染源 將恢復售賣「足三両」

中國債務與GDP比再創新高

人行：即日起啟用買斷式逆回購操作工具