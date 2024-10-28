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調查：七成年輕人「返工為旅行」 六成Z世代認為買樓「遙不可及」

匯豐公布「匯豐One理財新Z維調查」發現，與前幾代香港人不同，雖然Z世代愛享受生活的同時，亦維持嚴謹的財務紀律，並在娛樂支出和長遠財務目標之間保持平衡。

調查發現，逾七成(71%)Z世代受訪者認為「旅行」是他們重要的工作動力之一，比「上車買樓」(39%)和「成家」(34%)為高。另外，六成受訪者認為「買樓」對他們來說「遙不可及」，亦認同打工是為滿足包括旅行等個人享樂。調查發現，過去一年，Z世代受訪者平均外遊3次，總花費約3.5萬元，約佔其收入的13%。

此外，Z世代在娛樂的平均支出就比其他世代的受訪者高出近一成。不過，他們亦兼顧財務紀律，每月儲蓄達6014元，為所有世代受訪者中最高，佔其收入達28%。近六成(61%)Z世代表示會透過數碼工具管理日常開支，相信這可以幫助他們維持良好的財務紀律。

研究顯示，Z世代平均於20歲開始投資，比其他世代受訪者早達8年。他們平均將近兩成收入(19%)用於投資，投資產品範圍包括港元定期存款(54%)、香港股票(30%)和美國股票(22%)。然而，只有18%的Z世代受訪者的投資組合當中擁有三種或以上投資產品。調查亦顯示，五分一的Z世代投資者會追隨「網紅」或好朋友的投資建議。而尚未開始投資的Z世代受訪者就指，對投資產品缺乏理解是他們開始投資的最大障礙。

Z世代對個人健康的風險相對地較為被動。受訪者當中只有四分一人有為自己買醫療保險。但有達35%受訪者會為他們的寵物買保險。

匯香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，生活方式和財務需求因不同世代而異。是次調查指出，近半Z世代受訪者以短期享樂為儲蓄的優先考慮。不過，財務規劃要行之有效，亦需要考慮長遠目標。

調查亦有研究粵港澳大灣區Z 世代的生活方式和投資取態，其中大灣區內包括香港的 Z 世代同樣保持嚴格財務紀律，大灣區Z 世代每月儲蓄高達人民幣 2,750 元，約佔其收入29%。旅行同樣是大灣區 Z 世代工作的三大動力，有48% 受訪者以此為目標。不過，置業仍然是他們最大動力，達61% 受訪者希望買樓。

 