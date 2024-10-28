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恒指收市升9點 成交1個月最少 北水、波幅均收窄

市場觀望下周人大會議，A股港股變動不大，恒指今早高開2點，收市升9點，成交減少15%至1363億元，見逾1個月新低，北水流入、恒指波幅亦減少。亞股午後普遍上升，美期亦保持上漲。人民幣今早貶值見兩個月最弱，午後貶幅收窄，目前在岸離岸貶0.08%左右。

人行即日起啟用買斷式逆回購操作工具，渣打稱旨在提供長期流動性；瑞穗認為，將減少下調RRR的需要，亦減輕貨幣寬鬆對人民幣的影響。市場觀望下周人大會議。財政部副部長廖岷表示，近期推出的刺激措施旨在拉動內需和實現年度經濟增長目標，財政政策的具體細節有望在下周全國人大常委會會議結束後公布。

恒指今早高開2點，高位升79點，低位跌161點，高低波幅240點。上升股份比例為34.86%，下跌為30.62%，無升跌為34.51%。

恒指收市升9點或0.04%，報20599點，大市成交金額1363億元，較上日減少15.46%，是9月23日1242.89億元成交後最少；國指升5點或0.08%，報7391點。恒生科技指數收報4574點，升0.79%。

藍籌股成交金額622.47億元，佔大市成交45.66%；科指成份股成交金額347.86億元，佔大市成交25.52%；國指成份股成交金額545.46億元，佔大市成交40.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.88億元人民幣，相當於約0.95億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.94%，至121.78億元，佔大市成交8.93%。牛熊證成交金額60.34億元，減少23.05%；窩輪成交金額61.44億元，減少16.62%。

藍籌44隻升，35隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升4.77%，收報12.74元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌4.76%，收報4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，8隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報44.8元，升7.18%；跌幅最大的是小米（1810）收報25.5元，跌1.73%。

恒指曾跌穿10天線(20490.55點)。科指續高於10天線(4501.92點)。

北水南下合計淨流入62.82億元，較上日減少31.72%，是10月24日後最少，當日流出4.6億元。連續第2日流入，累計流入154.83億元，對上一次連續2日淨流入是10月22日。北水本月累計流入791.58億元，按月增加87.02%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

午後消息股表現

政府委任車品覺為港交所（0388）董事 接替任景信。港交所11月15日推出虛擬資產指數系列。收報313.4元，升0.19%。

電視廣播（0511）TVB料全年錄正數EBITDA 廣告收入升雙位數。收報3.3元，升3.45%。

今早及隔晚消息股表現

中鋼協籲防「內卷」、研聯合重組、產能治理。重慶鋼鐵股份（1053）創52周高，見1.39元，收報1.14元，升31.03%。

馬鞍山鋼鐵股份（0323）收報1.32元，升9.09%。

鞍鋼股份（0347）收報1.63元，升7.24%。

叙福樓（1978）黃傑龍： 三大品牌進駐海港城 挽肉與米2號店聖誕前開幕。收報0.4元，升1.27%。

內媒：有銀行以不超過1.75%利率 發放股票回購增持貸款。

內銀股

建行（0939）收報6.08元，跌0.16%。

農行（1288）收報3.95元，無升跌。

工行（1398）收報4.7元，跌0.84%。

郵儲行（1658）收報4.64元，跌1.28%。

交行（3328）收報6.13元，跌0.97%。

招行（3968）收報39.3元，跌0.76%。

中行（3988）收報3.77元，跌0.26%。

旭輝（0884）：77%債權人加入重組支持協議。收報0.395元，升14.49%。

國藥（1099）首三季少賺13%收報20.3元，升1.6%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海油（0883）收報18.7元，跌1.16%。

南航（1055）收報3.19元，升2.9%。

安徽皖通高速公路（0995）收報9.17元，跌0.43%。

北京汽車（1958）收報2.08元，升0.97%。

青島銀行（3866）收報2.72元，無升跌。

洛陽鉬業（3993）收報6.77元，跌0.73%。

萊爾斯丹（0738）收報0.365元，無升跌。

中石化（0386）收報4.51元，跌1.1%。

靄華押業信貸（1319）收報0.22元，升4.27%。

山東黃金（1787）收報16.58元，跌1.07%。

藥明康德（2359）收報52.75元，跌1.4%。

匯控（0005）：已完成30億美元回購。收報69.05元，升0.29%。

油價跌5% 以色列空襲避開伊朗石油設施。中石油（0857）收報5.94元，跌1.49%。

中海油（0883）收報18.7元，跌1.16%。

中石化（0386）收報4.51元，跌1.1%。

海昌海洋公園（2255）澄清沒出售資產及私有化計劃。收報0.74元，升2.78%。

中國天瑞（1252）：上市委員施加特定補救期以刊發中期業績。停牌。

中國建築（3311）首三季經營盈利按年升近13%。收報11.7元，跌1.35%。

紐交所擬延長交易時間至22小時，涵蓋大部分港交所交易時段。港交所（0388）收報313.4元，升0.19%。

中國恒大中止潛在出售恒大汽車（0708）股權。收報0.305元，跌8.96%。

神華（1088）第三季股東應佔淨利按年增長13.8%至177.98億人幣。收報34.1元，升1.49%。

港華（1083）、煤氣（0003）延伸業務歸一於名氣家，港華換名氣家12%料錄收益1.91億。收報3.24元，跌0.61%。

領展（0823）四商場辦全城體驗日推廣高爾夫球活動。收報36.8元，跌0.14%。

譚仔國際（2217）料中期溢利跌最多60%，因經濟調整及港人北上消費。平上市低位0.74元，收報0.78元，無升跌。

中化化肥（0297）首三季淨利潤13億人幣，按年升3%。收報1.19元，無升跌。

新奧（2688）泛能銷售量按年增21%，天然氣銷售量升4.8%。收報57.9元，無升跌。

裕元（0551）發盈喜，料今年首三季多賺近1.5倍。創52周高，見17.16元，收報16.96元，升13.07%。

長城汽車（2333）第三季純利跌7.8%至33.5億元人幣。收報13.54元，跌5.84%。

證監會取得法庭命令，凍結涉嫌操縱鼎益豐（0612）股份人士63.5億元資產。收報0.216元，跌18.49%。

中國動向（3818）Kappa上季零售流水按年錄高單位數跌幅。收報0.365元，跌1.35%。

歐盟據報與中國同意就電動車關稅再展開技術磋商。

電車股

吉利（0175）創52周高，見15.54元，收報14.9元，跌0.93%。

比亞迪（1211）收報294.6元，升0.68%。

小鵬（9868）收報44.8元，升7.18%。

理想（2015）收報112.2元，升0.9%。

蔚來（9866）收報41.55元，升5.59%。

零跑（9863）收報30.2元，升1.51%。

恒大汽車（0708）收報0.305元，跌8.96%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見9.75元，收報9.69元，升17.17%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見14.28元，收報13.82元，升6.31%；吉利汽車（80175）創上市新高，見14.18元，收報13.74元，跌0.58%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8968.5元，收報8968.5元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1137.4元，收報1137.4元，升0.14%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見17.26元，收報17.2元，升1.3%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1098.25元，收報1098.25元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1074.65元，收報1074.5元，跌0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1154.65元，收報1154.65元，升0.02%；一脈陽光（2522）創上市新高，見38元，收報37.1元，跌0.13%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見197.5元，收報195元，升2.36%；吉利（0175）創52周高，見15.54元，收報14.9元，跌0.93%；海豐國際（1308）創52周高，見23.4元，收報23.4元，升1.08%；京東物流（2618）創52周高，見16.84元，收報16.08元，跌1.59%；吉利汽車（0175）創52周高，見15.54元，收報14.9元，跌0.93%；方正控股（0418）創52周高，見0.84元，收報0.82元，升2.5%；裕元集團（0551）創52周高，見17.16元，收報16.96元，升13.07%；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.82元，收報0.72元，跌7.69%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.345元，收報0.345元，無升跌。

破頂指數成份股包括，吉利（0175）創52周高，見15.54元，收報14.9元，跌0.93%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國通才教育（2175）低見1.01元，收報1.1元，升1.85%；賽伯樂國際控股（1020）低見0.059元，收報0.071元，跌1.39%；寶沙發展（1069）低見0.038元，收報0.038元，跌17.39%；浦江中國（1417）低見0.22元，收報0.22元，跌1.35%；力高集團（1622）低見0.46元，收報0.64元，跌51.88%；眾誠能源（2337）低見1.93元，收報1.93元，跌4.46%；力高健康生活（2370）低見0.405元，收報0.55元，跌67.26%；萬城控股（2892）低見0.27元，收報0.28元，無升跌；永順控股香港（6812）低見0.16元，收報0.165元，跌7.3%；永泰生物－Ｂ（6978）低見1.8元，收報1.87元，跌6.5%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.06元，收報1.07元，升0.94%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.96元，升1.05%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；權威金融（0397）低見0.1元，收報0.102元，無升跌；中國智能科技（0464）低見0.112元，收報0.12元，跌4%；香港興業國際（0480）低見1.05元，收報1.09元，升0.93%；世紀睿科（1450）低見1.01元，收報1.06元，跌3.64%；樂氏國際控股（1529）低見0.061元，收報0.068元，升4.62%；嘉耀控股（1626）低見1.38元，收報1.48元，升4.96%；億仕登控股（1656）低見1.22元，收報1.22元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.166元，升130.56%；新明中國（2699）創52周高，見0.049元，收報0.027元，升125%；恆富控股（0643）收報0.345元，升56.82%；華聯國際（0969）收報0.149元，升46.08%；匯量科技（1860）收報2.4元，升44.58%；上諭集團（1633）收報0.092元，升37.31%；海亮國際（2336）收報0.13元，升36.84%；基地錦標集團（8460）收報0.083元，升31.75%；千盛集團控股（8475）收報0.4元，升31.15%；重慶鋼鐵股份（1053）創52周高，見1.39元，收報1.14元，升31.03%。

下跌異動股，包括，力高健康生活（2370）創上市新低，見0.405元，收報0.55元，跌67.26%；力高集團（1622）創上市新低，見0.46元，收報0.64元，跌51.88%；帝國金融集團（8029）收報0.064元，跌25.58%；百德國際（2668）收報0.295元，跌23.38%；綠心集團（0094）收報0.044元，跌20%；樹熊金融集團（8226）收報0.106元，跌19.7%；環亞國際醫療集團（1143）收報0.42元，跌19.23%；華滋國際海洋（2258）收報0.202元，跌19.2%；中國金石（1380）收報0.184元，跌18.94%；愛帝宮（0286）收報2.42元，跌18.79%；鼎益豐（0612）收報0.216元，跌18.49%。

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