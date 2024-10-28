9月進口按年增長1.4%，同樣低過預期的增2.2%，增幅是2月後新低，當月跌1.8%。9月貿易逆差532億元，多過預期的逆差418億元，逆差金額是6月後最多，當月逆差557.4億元。

政府發言人表示，9月商品出口貨值按年繼續增長。輸往內地及歐盟的出口進一步上升，輸往美國的出口則回落。輸往許多主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，貿易磨擦升溫和環球經濟的不明朗因素可能會繼續影響香港的出口表現，不過內地經濟前景改善應會提供一些支持。政府會密切留意情况。

首九個月的商品整體出口貨值較2023年同期上升10.7%。同時，商品進口貨值上升7.1%。首九個月錄得有形貿易逆差2,700億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

經季節性調整的數字顯示，第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌2.3%。同時，商品進口貨值上升1.8%。

按國家／地區分析

9月份與2023年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升6.9%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升33.0%）、泰國（升19.8%）和中國內地（內地）（升12.3%）。另一方面，輸往印度（跌22.9%）、韓國（跌22.5%）和台灣（跌18.8%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是瑞士（跌21.9%）和美國（跌2.3%）。另一方面，輸往荷蘭（升16.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升24.4%）、台灣（升17.4%）、菲律賓（升16.1%）、韓國（升13.5%）、日本（升9.4%）和內地（升1.1%）。另一方面，來自泰國（跌15.7%）和美國（跌9.8%）的進口貨值則錄得跌幅。

首九個月與2023年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是泰國（升27.2%）、越南（升25.0%）、內地（升18.2%）和美國（升13.1%）。另一方面，輸往印度（跌12.1%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升44.1%）、韓國（升41.3%）、新加坡（升17.5%）和內地（升8.5%）。另一方面，來自菲律賓（跌10.5%）的進口貨值則錄得跌幅。

按主要貨品類別分析

9月份與2023年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增193億元，升52.8%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增209億元，升65.4%）。

首九個月與2023年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,560億元，升10.8%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增1,017億元，升35.2%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,269億元，升8.6%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增914億元，升39.3%）。

其他報道

恒指收市升9點 成交1個月最少 北水、波幅均收窄

調查：七成年輕人「返工為旅行」 六成Z世代認為買樓「遙不可及」

Microsoft：企業建立AI指引刻不容緩 歡迎政府政策宣言

金融市場負責任地應用人工智能政策宣言：雙軌模式促金融機構發展AI

滬深三大指數個別走 滬指連升兩個交易日

瑞銀料電商互聯互通可帶動用戶量 估值仍有上升空間

電視廣播飈逾7% 料全年實現顯著正數EBITDA

瑞穗：人行買斷式逆回購 減下調RRR需求

馬斯克：至少能把聯邦預算削減2萬億美元