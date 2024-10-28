證監會提到，有本地銀行與其資產管理部門和受託人業務部門合作，在沙盒中成功完成利用代幣化存款就代幣化貨幣市場基金進行貨銀兩訖（delivery-versus-payment）結算的模擬測試，涵蓋為其機構客戶進行代幣化基金單位的認購、贖回及買賣，以及利用代幣化存款就代幣化基金單位進行跨銀行結算。測試將為進一步探索在實際業務場景中24/7進行代幣化基金及貨幣的即時交收奠定基礎，有望提升營運效率及減省成本，吸引來自不同時區的國際投資者。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，沙盒參與者取得的進展，為實際上如何在資產管理領域中實施代幣化的高階應用，並實現具規模和切實的經濟利益，向監管機構和業界提供意見。

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