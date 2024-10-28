金管局表示，與泰國是次合作其中一項主要工作為開發項概念驗證，探索採用分布式分類帳技術的新型金融市場基礎設施（DLT FMIs）的互通性，將於是次概念驗證中測試連結在Ensemble項目和San項目下的DLT FMIs。

金管局總裁余偉文表示，巴西央行於代幣化市場發展為優秀的合作夥伴，擁有共同的願景，希望透過科技驅動金融業的未來，雙方亦有採取實際行動以實現此願景。金管局副總裁李達志則表示，將泰國央行與金管局的合作擴大至探索跨境代幣化用例，更彰顯共同願景。

巴西中央銀行行長Roberto Campos Neto表示，與金管局合作為Drex建設新階段的重要一步，參與跨境試驗和討論對幫助建立更融合的全球金融市場至關重要；泰國中央銀行企業發展副總裁Alisara Mahasandana表示，合作將充分考慮兩個地區的不同技術設計、商業需求和監管框架，就代幣化帶來更清晰的見解，大大推進雙方於本地及跨境層面金融領域的代幣化工作。

金管局於今年8月推出Ensemble項目沙盒，與業界參與者在固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續金融以及貿易和供應鏈融資4個主要領域進行試驗。

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