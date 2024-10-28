今年首三季淨利潤為1166.59億元，按年升19.5%，基本每股收益為2.45元 ；扣除非經常性損益的首三季淨利潤為1158.68億元，按年增21.1%。

今年第三季營業收入按年減13.5%至992.54億元，第三季度實現油氣銷售收入約863.2億元，按年跌0.4%；首三季營業收入按年增6.3%至3260.24億元，首三季度實現油氣銷售收入約2,714.3億元，按年上升13.9%，主要原因是銷量增加、實現價格上漲以及匯率變動的綜合影響；首三季度，平均實現油價為每桶79.03美元，按年升2.9%；平均實現氣價為每千立方英尺7.78美元，按年降1.8%。桶油主要成本管控良好，前三季度桶油主要成本為28.14美元，按年基本持平。

今年首三季度，公司資本支出約953.4億元，按年增加6.6%，主要原因是在建項目及調整井工作量按年增加。

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