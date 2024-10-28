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陳德霖：首宗De-SPAC反映香港融資營商能力 視乎禁售後股價表現再作部署

SPAC（特殊目的收購公司）匯德收購（7841）完成併購新加坡電商解決方案平台Synagistics，將於周三以新名稱和上市編號獅騰控股（2562）掛牌。前金管局總裁、匯德收購主席陳德霖表示，交易除了是本港首宗落實併購交易（De-SPAC）個案外，亦將新加坡公司帶到香港上市，反映香港集資的吸引力，而在公布收購目標後進行的PIPE（上市後私募投資者）融資，除了吸引股權投資者，亦帶來可以進行戰略性業務合作的股東，在港上市可提供建立業務的商業網絡，均有助提升亞洲公司對來港營商的信心。

香港SPAC規則要求被收購公司也要符合主板上市要求、每手買賣門檻為100萬元等，要求較美國SPAC高，不過陳德霖認為美國SPAC不太穩妥，未能符合上市要求的公司可繞道SPAC上市，經香港SPAC上市雖難度較高，但與保障投資者之間取得平衡。他形容尋找公司併購的過程「辛勞」，除了進行兩輪融資，亦要處理SPAC和目標收購公司的財務，獅騰在東南亞多個市場有業務需要視察。至於會否再發起新SPAC，陳德霖指要視乎SPAC獎勵股份在12個月禁售完結後，從股價反映這次SPAC是否成功。

有意見認為公司自行申請上市與經SPAC上市分別不大，陳德霖認同問題值得討論，他會在是次De-SPAC完成後再作總結，亦相信港交所（0388）會跟據實際經驗改進。不過經匯德合併，可得到他們的投資人網絡、業務合作、協助處理交易所要求等伙伴合作，若SPAC能做到「1加1大過2」，便相當值得。

匯德執行董事暨行政總裁曾璟璇則指SPAC不是上市捷徑，並非所有皆合用，她指首次De-SPAC是與港交所一同學習的過程，對本港SPAC平台有信心。 