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中海油王欣：對完成全年生產目標充滿信心

中海油（0883）公布今年第三季多賺9%，首三季多賺19.5%後，首席財務官王欣表示，在比較2022年同期油價下調超過兩成下，在成本管控及淨產量大幅上升帶動下，業績仍創下歷史同期新高，對完成全年生產目標充滿信心。

談到首三季的資本支出按年增加6.6%，王欣表示，主要是首三季用於開發投資及生產資本化投資增加，是因在建項目比較多，但都是按年初計劃進行。

至於第三季營業收入按年跌13.5%，前三季則按年增6.3%﹔王欣表示，實際上集團的油氣銷售收入並無太大無變化，此部分主要是油氣銷售的貿易收入下降，屬市場的原因，並不造成主要性影響。

王欣強調，油價的波動影響因素多，如供需、宏觀經濟、金融等影響，近期波動更大﹔但公司首席執行官及總裁周心懷在中報已提出，中海油始終面對油價波動的影響，但公司會以確定性的工作去面對不確定性的風險，以及堅持有效益的生產，堅持油價在每桶35美元的壓力測試及科技創新等。

 

 

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