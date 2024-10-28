螞蟻國際與匯豐的用例將匯豐和恒生銀行（0011）的網絡，與螞蟻國際的Whale平台相結合，以支持全天候實時跨行轉賬，提高成本效益並減少營運成本。

Whale平台是螞蟻國際旗下的下一代財資管理解決方案，利用區塊鏈技術、先進加密技術和人工智能來提高資金流動的效率和透明度。

其他報道

財經花生｜許正宇金融科技周問AI「你同意香港是國際金融中心嗎?」

中國鐵建首三季新簽合約1.47萬億元人幣 跌逾17%

陳德霖：首宗De-SPAC反映香港融資營商能力 視乎禁售後股價表現再作部署

中海油王欣：對完成全年生產目標充滿信心

寶龍地產及寶龍商業 委中瑞和信為核數師

機遇

中海油第三季多賺9% 首三季多賺19%

螞蟻CEO井賢棟：AlipayHK服務本港420萬活躍用戶及逾九成本港商戶

Bowtie推定期壽險附加保障 額外賠30萬供末期病人過身前圓夢

證監會：有港銀於Ensemble沙盒完成代幣化存款買賣基金

金管局宣布與泰國及巴西央行擴大合作 研同步交收（PvP）和貨銀兩訖代幣化用例

本港9月進口、出口 增幅續放緩兼低過預期 政府料續受不明朗因素影響

恒指收市升9點 成交1個月最少 北水、波幅均收窄

調查：七成年輕人「返工為旅行」 六成Z世代認為買樓「遙不可及」

Microsoft：企業建立AI指引刻不容緩 歡迎政府政策宣言

金融市場負責任地應用人工智能政策宣言：雙軌模式促金融機構發展AI

滬深三大指數個別走 滬指連升兩個交易日

瑞銀料電商互聯互通可帶動用戶量 估值仍有上升空間

電視廣播飈逾7% 料全年實現顯著正數EBITDA

瑞穗：人行買斷式逆回購 減下調RRR需求

馬斯克：至少能把聯邦預算削減2萬億美元