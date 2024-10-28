moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯豐伙螞蟻國際成金管局沙盒下港幣跨行區塊鏈測試交易

匯豐與螞蟻國際宣布，完成金管局Ensemble項目沙盒下的港幣跨行測試交易。據公布，這是Ensemble沙盒試驗中，首個在流動性管理主題下成功實現港幣跨行測試交易的用例。

螞蟻國際與匯豐的用例將匯豐和恒生銀行（0011）的網絡，與螞蟻國際的Whale平台相結合，以支持全天候實時跨行轉賬，提高成本效益並減少營運成本。

Whale平台是螞蟻國際旗下的下一代財資管理解決方案，利用區塊鏈技術、先進加密技術和人工智能來提高資金流動的效率和透明度。

其他報道

財經花生｜許正宇金融科技周問AI「你同意香港是國際金融中心嗎?」

中國鐵建首三季新簽合約1.47萬億元人幣 跌逾17%

陳德霖：首宗De-SPAC反映香港融資營商能力 視乎禁售後股價表現再作部署

中海油王欣：對完成全年生產目標充滿信心

寶龍地產及寶龍商業 委中瑞和信為核數師

機遇

中海油第三季多賺9% 首三季多賺19%

螞蟻CEO井賢棟：AlipayHK服務本港420萬活躍用戶及逾九成本港商戶

Bowtie推定期壽險附加保障 額外賠30萬供末期病人過身前圓夢

證監會：有港銀於Ensemble沙盒完成代幣化存款買賣基金

金管局宣布與泰國及巴西央行擴大合作 研同步交收（PvP）和貨銀兩訖代幣化用例

本港9月進口、出口 增幅續放緩兼低過預期 政府料續受不明朗因素影響

恒指收市升9點 成交1個月最少 北水、波幅均收窄

調查：七成年輕人「返工為旅行」 六成Z世代認為買樓「遙不可及」

Microsoft：企業建立AI指引刻不容緩 歡迎政府政策宣言

金融市場負責任地應用人工智能政策宣言：雙軌模式促金融機構發展AI

滬深三大指數個別走 滬指連升兩個交易日

瑞銀料電商互聯互通可帶動用戶量 估值仍有上升空間

電視廣播飈逾7% 料全年實現顯著正數EBITDA

瑞穗：人行買斷式逆回購 減下調RRR需求

馬斯克：至少能把聯邦預算削減2萬億美元