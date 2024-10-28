匯豐與螞蟻國際宣布，完成金管局Ensemble項目沙盒下的港幣跨行測試交易。據公布，這是Ensemble沙盒試驗中，首個在流動性管理主題下成功實現港幣跨行測試交易的用例。
螞蟻國際與匯豐的用例將匯豐和恒生銀行（0011）的網絡，與螞蟻國際的Whale平台相結合，以支持全天候實時跨行轉賬，提高成本效益並減少營運成本。
Whale平台是螞蟻國際旗下的下一代財資管理解決方案，利用區塊鏈技術、先進加密技術和人工智能來提高資金流動的效率和透明度。
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