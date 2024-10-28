據FCC Analytic指出，通過採用聯邦學習，銀行能夠在不洩露敏感客戶信息的情況下， 分享有關潛在洗錢活動的見解。相關技術安排亦透過 增強銀行履行合規要求的能力，支持香港金融管理局的監管框架； 並加強監控流程，以助銀行降低與傳統反洗錢方法相關的運營成本。

該公司續稱，上述創新的方法在保護數據隱私的同時，促進了銀行之間的合作， 並與金管局利用人工智能監控金融領域可疑活動的倡議保持一致。

FCC Analytics 創始人兼首席執行官周偉光表示，由衷感謝天星銀行和livi bank對這一計劃的承諾，公司的願景是支持亞太區內的銀行同業相互合作 ，組成多個以不同目標的聯邦學習技術網絡以打擊金融犯罪。

天星銀行首席合規官余力平強調，是次合作標誌著該行在打擊金融犯罪承諾上的一個重要進展。

採用此技術，在無需共享原始數據下，可促進銀行之間的合作， 改善可疑交易模式的偵測。因為該技術確保數據不會離開銀行的本地伺服器 ，客戶的敏感信息得以保持絕對安全。livi bank金融犯罪合規部主管郭嘉欣表示，能夠在保障客戶數據安全的情況下分享情報， 這是一項革命性的技術。這一舉措不僅加強了該行的合規工作， 還鞏固了其保護客戶和金融系統完整性的承諾。

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