FCC Analytics宣布，與香港兩家數字銀行天星銀行（Airstar Bank）及livi bank簽署一份諒解備忘錄 (MOU)，
據FCC Analytic指出，通過採用聯邦學習，銀行能夠在不洩露敏感客戶信息的情況下，
FCC Analytics 創始人兼首席執行官周偉光表示，由衷感謝天星銀行和livi bank對這一計劃的承諾，公司的願景是支持亞太區內的銀行同業相互合作 ，組成多個以不同目標的聯邦學習技術網絡以打擊金融犯罪。
天星銀行首席合規官余力平強調，是次合作標誌著該行在打擊金融犯罪承諾上的一個重要進展。
採用此技術，在無需共享原始數據下，可促進銀行之間的合作，
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