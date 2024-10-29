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美債息續升 金龍指數三周最大升幅 道指升273點

美債息上升，見至少兩個月高，美債息差擴大，3個月10年期債息倒掛近兩年最窄，金龍指數三周最大升幅，美股上升，納指連升3日。交易員為美國大選和關鍵經濟數據的發布做準備。美國大選方面，特朗普民調支持率反超賀錦麗，博彩市場押注他勝選概率更高。加拿大豐業銀行經濟學家警告稱，特朗普勝選將帶來「毀滅性」政策，包括極端的貿易保護主義和發債猛增。

中美消息方面，美國政府敲定對中國晶片和人工智能技術投資的限制，明年起生效。中國政府機關將加大新能源車採購力度。在美上市中國股票ETF資金流入之勢熄火，截至10月25日當周，在美上市的中國股票ETF資金流入之勢熄火，iShares安碩中國大型股ETF錄得四年多來最大單周流出。

個股方面，蘋果發布搭載M4晶片的iMac，第一批AI功能正式落地，可用於iPhone、iPad和Mac。The Information報道，據稱Meta正在開發AI搜索引擎，以降低對谷歌和微軟Bing的依賴。波音啟動190億美元股票發行計劃，以滿足流動性需求並防止評級遭降。

道瓊斯工業平均指數收漲273點，升幅0.65%，報42387點。標普500指數收漲15點，升幅0.27%，報5823點。納斯達克綜合指數收漲48點，或0.27%，報18567點。

高盛升2.14%，報523.58美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻72點，而波音跌2.7%，報150.69元，拖累道指28點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報233.4元，升0.85%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報166.72元，升0.87%，亞馬遜(美：AMZN)收市報188.39元，升0.29%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報578.16元，升0.85%，英偉達(美：NVDA)收市報140.52元，跌0.72%，微軟(美：MSFT)收市報426.59元，跌0.36%，Tesla (美：TSLA)收市報262.51元，跌2.48%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.42%，報520點。德國DAX指數收漲0.35%，報19531點；法國CAC 40指數漲0.8%，報7556點；英國富時100指數收漲0.45%，報8285點。

納斯達克中國金龍指數收漲4.05%，報7203點。

美國2年期債息曾升最多1.28%，是10月23日後最大升幅，當日升幅為1.34%。高見4.157厘，是8月1日4.2964厘後最高。收市報4.1377厘，是8月1日後收市新高，當日報4.1482厘。連升6日，累計升0.1894厘，對上一次連升6日是3月18日。

美國10年期債息曾升最多1.38%，是10月21日後最大升幅，當日升幅為2.76%。高見4.2982厘，是7月10日4.3096厘後最高。收市報4.2821厘，是7月24日後收市新高，當日報4.2838厘。連升2日，累計升0.0704厘，對上一次連升2日是10月22日。

美2年期10年期債息差，曾擴大至15.491基點，是10月24日17.041基點後最闊。收市報13.798基點，是10月23日後最闊，當日報16.342基點。連續兩日擴大，累計0.917基點，對上一次連續2日是10月18日。

美3個月10年期債息倒掛，曾收窄至32.596基點，是2022年11月15日31.887基點後最窄。收市報33.743基點，是2022年11月14日後最窄，當日報31.858基點。連續兩日收窄，累計7.527基點，對上一次連升2日是10月22日。

金龍指數曾升最多4.8%，是10月2日後最大升幅，當日升幅為6.54%。高見7255.91點，是10月14日7536.15點後最高。收市報7203.68點，是10月14日後收市新高，當日報7380.22點。連升2日，累計升374.15點，對上一次連升2日是10月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月22日。

道指曾升最多0.86%，是10月11日後最大升幅，當日升幅為1.05%。高見42476.46點，是10月25日42594.64點後最高。收市報42387.57點，是10月23日後收市新高，當日報42514.95點。

標指曾升最多0.6%，是10月25日後最大升幅，當日升幅為0.91%。高見5842.92點，是10月25日5862.82點後最高。收市報5823.52點，是10月22日後收市新高，當日報5851.2點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是4月17日。

納指曾升最多0.82%，是10月25日後最大升幅，當日升幅為1.49%。高見18671.01點，是10月25日18690.01點後最高。收市報18567.19點，是10月22日後收市新高，當日報18573.13點。連升3日，累計升290.54點，對上一次連升3日是10月18日。第1日陰燭。

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