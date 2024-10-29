個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.05%，折合報420.3元；阿里巴巴（9988）升2.57%，折合報97.08元；美團（3690）升1.89%，折合報187.57元；匯控（0005）升1.82%，折合報70.21元；建行（0939）升1.1%，折合報6.06元。

道期現跌0.068%；標期現跌0.02%；納期現升0.04%。日本東證指數現跌0.02%；韓國KOSPI指數現跌0.47%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.45%。

VIX指數隔晚跌2.6%或0.53點，報19.8點。

紐油現升0.72%或0.49美元，報67.87美元；布油現升0.71%或0.51美元，報71.93美元；金價現升0.09%或2.58美元，報2745.04美元；LME 銅期貨隔晚跌0.63%或61美元，報9541.5美元。比特幣現升0.26%或183.06美元，報69793.63美元；美國10年期債息現跌0.37%或0.0161厘，報4.266厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，ASMPT（0522）、凱萊英（6821）、精英匯集團（1775）、康希諾生物（6185）、中國鋁業（2600）、中鋁國際（2068）、中海油田服務（2883）、中集集團（2039）、中信証券（6030）、招行（3968）、招商證券（6099）、中船防務（0317）、海螺（0914）、復星醫藥（2196）、海爾智家（6690）、匯控（0005）、江西銅業股份（0358）、中石油（0857）、青島啤酒股份（0168）、萬洲（0288）等。

南方航空（1055）第三季少賺24%。

青島銀行（3866）第三季多賺25%。

北汽（1958）首三季少賺23%至31億人幣。

中石化（0386）首三季盈利451億人幣，跌17%。

藥明康德（2359）第三季賺22.9億人幣，倒退17%。

中國鐵建（1186）首三季新簽合約1.47萬億元人幣，跌逾17%。

中海油（0883）第三季多賺9%，首三季多賺19%。王欣：對完成全年生產目標充滿信心。

寶龍地產（1238）及寶龍商業（9909），委中瑞和信為核數師。

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