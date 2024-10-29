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恒指高開130點 科指升1.6% 蔚來、信義光能升10%

恒指今早高開130點或0.64%，報20729點，大市成交金額21億元；國指今早高開56點或0.77%，報7447點。恒生科技指數開市報4648點，升1.63%。上升股份比例為13.38%，下跌為2.66%，無升跌為83.95%。

藍籌51隻升，10隻下跌，21隻無升跌。信義光能（0968）升10%，報4.4元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌3.1%，報4.37元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報45.9元，升10.47%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報29.5元，跌1.01%。

恒指續高於10天線(20531.67點)。科指續高於10天線(4521.67點)，上試20天線(4695.48點)。

樂聲電子（0213）400萬英鎊售英國物業。無成交，報0.6元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）開市報89元，升0.79%。

凱萊英（6821）開市報61.35元，升2.25%。

精英匯集團（1775）無成交，報0.18元。

康希諾生物（6185）開市報26.9元，升0.94%。

中國鋁業（2600）開市報5.69元，升0.71%。

中鋁國際（2068）無成交，報2.07元。

中海油田服務（2883）無成交，報7.43元。

中集集團（2039）無成交，報5.95元。

中信証券（6030）開市報20.7元，升0.24%。

招行（3968）開市報39.4元，升0.25%。

招商證券（6099）開市報13.88元，升2.06%。

中船防務（0317）開市報12.48元，升1.13%。

海螺（0914）開市報22.6元，跌0.44%。

復星醫藥（2196）開市報14.94元，升0.67%。

海爾智家（6690）開市報29.5元，跌1.01%。

匯控（0005）開市報69.7元，升0.94%。

江西銅業股份（0358）開市報14.46元，升0.28%。

中石油（0857）開市報5.86元，跌1.35%。

青島啤酒股份（0168）開市報55.4元，跌0.45%。

萬洲（0288）開市報6.34元，升0.63%。

南方航空（1055）第三季少賺24%。開市報3.25元，升1.88%。

青島銀行（3866）第三季多賺25%。開市報2.76元，升1.47%。

北汽（1958）首三季少賺23%至31億人幣。開市報2.11元，升1.44%。

中石化（0386）首三季盈利451億人幣，跌17%。開市報4.37元，跌3.1%。

藥明康德（2359）第三季賺22.9億人幣，倒退17%。開市報54.6元，升3.51%。

中國鐵建（1186）首三季新簽合約1.47萬億元人幣，跌逾17%。開市報5.64元，跌0.18%。

中海油（0883）第三季多賺9%，首三季多賺19%。王欣：對完成全年生產目標充滿信心。開市報18.72元，升0.11%。

寶龍地產（1238）及寶龍商業，委中瑞和信為核數師。寶龍地產無成交，報0.61元。

寶龍商業（9909）無成交，報2.64元。

破頂股表現

破頂股包括，協鑫科技（3800）創52周高，見1.96元，開市報1.96元，升14.62%；新意網集團（1686）創52周高，見4.1元，開市報4.1元，無升跌；PLATT NERA（1949）創52周高，見0.89元，開市報0.89元，無升跌；上海電氣（2727）創52周高，見2.9元，開市報2.9元，升1.75%；安碩新興市場（3022）無成交，報482元；海通ＡＥＳＧ（3031）無成交，報7.555元；安碩新興市場－Ｕ（9022）無成交，報61.9元；海通ＡＥＳＧ－Ｕ（9031）無成交，報0.97元；海通滬深三百－Ｒ（82846）無成交，報11.31元；海通ＡＥＳＧ－Ｒ（83118）無成交，報6.845元。

異動股

上升異動股，包括，首創鉅大（1329）開市報0.79元，升36.21%；新特能源（1799）開市報11.74元，升14.87%；錦欣生殖（1951）開市報4.43元，升14.77%；瀚華金控（3903）開市報0.25元，升14.68%；協鑫科技（3800）創52周高，見1.96元，開市報1.96元，升14.62%；協鑫新能源（0451）開市報0.53元，升13.98%；中國天保集團（1427）開市報0.222元，升13.27%；NEXION TECH（8420）開市報0.06元，升13.21%。

下跌異動股，包括，經緯天地（2477）開市報2.55元，跌7.27%；國農金融投資（8120）開市報0.045元，跌6.25%；數字王國（0547）開市報0.43元，跌4.44%；靄華押業信貸（1319）開市報0.211元，跌4.09%；匯財金融投資（8018）開市報0.072元，跌4%；民生銀行（1988）開市報3.06元，跌3.77%；民銀資本（1141）開市報0.405元，跌3.57%；萬勵達（8482）開市報0.029元，跌3.33%；中國智能交通（1900）開市報0.175元，跌3.31%；科笛－Ｂ（2487）開市報12.28元，跌3.31%；中石化（0386）開市報4.37元，跌3.1%。

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