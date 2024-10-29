恒指今早高開130點或0.64%，報20729點，大市成交金額21億元；國指今早高開56點或0.77%，報7447點。恒生科技指數開市報4648點，升1.63%。上升股份比例為13.38%，下跌為2.66%，無升跌為83.95%。