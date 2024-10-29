美國財政部負責投資安全的助理部長Paul Rosen在新聞稿中表示，「美國投資，包括管理支持、投資和人才網絡渠道等通常伴隨此類資本流動而來的無形利益，不得被用於幫助受關注國家發展其軍事、情報和網絡能力」。

報道引述一位高級政府官員表示，該規定禁止美國投資於著重先進半導體技術的中國公司，但對投資於著重所謂傳統晶片的中國公司，僅要求進行通報。美國已經限制對華出口先進晶片，這一投資規定旨在對現有貿易限制形成補充。

與此同時，有關AI投資的規定不僅取決於用於訓練相關AI系統的計算能力，也取決於其預期用途。該規定禁止美國個人和公司收購重在軍事應用的中國AI公司股權，而投資於具有其他應用的AI模型要麼被禁，要麼有通報要求。

某些類別的資本流動可獲豁免，包括公開交易證券和某些有限合伙投資。該官員表示，從廣義上講，該規定旨在抓取就像華盛頓智庫安全與新興技術中心2023年報告所甄別的那些投資模式。研究人員發現，2015至2021年，中國AI公司的全球投資交易中17%有美國人參與。在這些交易中，約十分之九是處於風險投資階段。

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