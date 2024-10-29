彭博社報道，經過一年多的審議，美國政府將針對美國個人和公司投資中國先進技術設限，一些被禁，另一些則需要通知華府，其中包括半導體、量子計算和人工智能（AI）。新限制目的在於防止美國的資本和專業知識被用來幫助中國開發可能讓北京獲得軍事優勢的關鍵技術。將於1月2日生效。
美國財政部負責投資安全的助理部長Paul Rosen在新聞稿中表示，「美國投資，包括管理支持、投資和人才網絡渠道等通常伴隨此類資本流動而來的無形利益，不得被用於幫助受關注國家發展其軍事、情報和網絡能力」。
報道引述一位高級政府官員表示，該規定禁止美國投資於著重先進半導體技術的中國公司，但對投資於著重所謂傳統晶片的中國公司，僅要求進行通報。美國已經限制對華出口先進晶片，這一投資規定旨在對現有貿易限制形成補充。
與此同時，有關AI投資的規定不僅取決於用於訓練相關AI系統的計算能力，也取決於其預期用途。該規定禁止美國個人和公司收購重在軍事應用的中國AI公司股權，而投資於具有其他應用的AI模型要麼被禁，要麼有通報要求。
某些類別的資本流動可獲豁免，包括公開交易證券和某些有限合伙投資。該官員表示，從廣義上講，該規定旨在抓取就像華盛頓智庫安全與新興技術中心2023年報告所甄別的那些投資模式。研究人員發現，2015至2021年，中國AI公司的全球投資交易中17%有美國人參與。在這些交易中，約十分之九是處於風險投資階段。
其他報道
港股ADR升135點 夜期高水134點 匯控、萬洲、中石油等業績