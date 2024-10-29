彭博社匯編數據顯示，截至10月25日當周，在美國上市的新興市場ETF以及針對特定國家的ETF資金流出總計5.941億美元，而前一周流入4.65億美元。今年迄今資金流入總額為194億美元。

其中，中國ETF資金流出規模最大，為1.622億美元，而規模103億美元的iShares安碩中國大型股ETF錄得2.11億美元資金流出，創2020年5月以來最大單周流出。

富國銀行新興市場經濟學家兼策略師Brendan McKenna表示，「缺乏消費支持的漸進式寬鬆和財政刺激措施未達預期效果」，「由於市場正在消化未達預期的政策應對，9月份之後的一些建設性情緒開始消退」。

Loomis, Sayles & Co.的投資組合經理兼全球新興市場股票主管Ashish Chugh表示，投資者懷疑這些措施能否在中長期內改變經濟基本面。「刺激政策公告更像是『止痛藥』，但經濟需要接受『物理療法』」，「解決方案在於長期而痛苦的債務去槓桿，而不是短期刺激」。

投資者目前正在等待財政方案的細節，預計將在定於11月4日至11月8日舉行的全國人大常委會會議結束後公布。

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