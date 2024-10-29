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內地印發通知 加大新能源汽車配備力度

昨晚新華社報道，中國政府機關加強新能源汽車配備和使用管理，包括明確了加大新能源汽車配備力度、統籌新能源汽車採購比例；主要在城區行駛的業務用車等，原則上應當配備新能源汽車。通知亦要求全面落實黨政機關要習慣過緊日子要求不得超編制、超標準配備車輛。

電車股普遍上升，蔚來（9866）現報45.85元，升10.35%。小鵬（9868）現報46.85元，升4.58%。零跑（9863）現報31.4元，升3.97%。理想（2015）現報113.6元，升1.25%。比亞迪（1211）現報295.8元，升0.41%。吉利（0175）現報14.96元，升0.4%。恒大汽車（0708）現報0.3元，跌1.64%。

新華社報道，國管局、中直管理局日前聯合印發《關於做好中央和國家機關新能源汽車推廣使用工作的通知》，旨在支持新能源汽車產業發展，更好發揮中央和國家機關示範引領作用。

通知遵循《黨政機關公務車管理辦法》基本原則，明確了加大新能源汽車配備力度、統籌新能源汽車採購比例、嚴格新能源汽車配備標準、優化新能源汽車使用環境、加強組織實施和宣傳引導等方面要求。

依車輛使用性質分類，通知明確，機要通訊用車、相對固定路線執法執勤用車以及使用場景單一、主要在城區行駛的業務用車等，原則上應當配備新能源汽車；用於環衛清潔、技術勘察、檢驗檢測等用途的特種專業技術用車，新能源汽車能滿足需求的，應優先配備新能源汽車。

通知要求各部門、各單位加強對所屬單位採購新能源汽車的統籌管理，在編制公務用車年度配備更新計劃時，明確新能源汽車採購數量，除因地理環境、氣候條件特殊和無適配車型等情况外，新能源汽車佔當年配備更新公務用車的比例應達到《「十四五」公共機構節約能源資源工作規劃》明確的目標要求，以後按規定逐步提高。

通知全面落實黨政機關要習慣過緊日子要求，強調要嚴格新能源汽車配備標準，各部門、各單位配備更新新能源汽車應當符合公務用車管理有關規定，不得超編制、超標準配備車輛。確因工作需要，經批准透過社會化租賃方式保障公務出行的，應優先租用符合規定標準的新能源汽車。同時，通知也對新能源汽車充電基礎設施建設、運作維護和安全管理等提出了相關要求。

 

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