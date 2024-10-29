港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.3點子至4.21137%，是10月25日後最高，當日報4.2403%。對上一次由跌轉升是10月24日，當日拆息報4.2403%。
港元現報7.7718元貶值2點子，曾貶值最多9點子，報7.7725元，亦曾升值最多9點子，報7.7707元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.9億元，與上日相同。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.68點子至3.87976%，是10月22日後最高；1星期HIBOR升0.54點子至4.15816%，是10月25日後最高；2星期HIBOR升3.35點子至4.17488%，是10月25日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1點子至4.30071%，是10月23日後最低；6個月期HIBOR升0.04點子至4.17619%，是10月21日後最高；12個月期HIBOR升1.11點子至4.09929%，是10月8日後最高。
美元指數現報104.277貶值0.039點或0.04%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7199%，維持不變。
對上一次維持不變。是2024年10月11日，當日利差報-0.5449%。
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