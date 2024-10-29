資金流出美國上市的中國股票ETF，市場續觀望人大會議有關刺激經濟的措施、美國大選等，A股先升後跌，拖累港股臨近半日收市亦轉跌。受政府機關將加大新能源車採購力度提振，電車股普遍上升。恒指、國指曾創近一周高，科指連升3日，創兩周高。