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恒指半日跌6點 科指升0.8% 蔚來升9%

資金流出美國上市的中國股票ETF，市場續觀望人大會議有關刺激經濟的措施、美國大選等，A股先升後跌，拖累港股臨近半日收市亦轉跌。受政府機關將加大新能源車採購力度提振，電車股普遍上升。恒指、國指曾創近一周高，科指連升3日，創兩周高。

恒指今早高開130點，高位升290點，低位跌29點，高低波幅320點。上升股份比例為18.34%，下跌為34.78%，無升跌為46.86%。

恒指半日跌6點或0.03%，報20593點，大市成交金額907億元；國指跌5點或0.08%，報7385點。恒生科技指數收報4613點，升0.87%。

藍籌股成交金額382.06億元，佔大市成交42.12%；科指成份股成交金額223.18億元，佔大市成交24.6%；國指成份股成交金額329.1億元，佔大市成交36.28%。

24隻雙櫃台股，總成交0.55億元人民幣，相當於約0.59億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.72%，至116.02億元，佔大市成交12.78%。牛熊證成交金額56.99億元，減少5.54%；窩輪成交金額59.03億元，減少3.92%。

藍籌25隻升，56隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升3.26%，收報50.75元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌4.54%，收報12.62元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報45.4元，升9.27%；跌幅最大的是聯想（0992）收報10.68元，跌1.66%。

恒指續高於10天線(20518.01點)。科指曾升穿20天線(4693.74點)。

北水南下合計淨流入35.98億元，較上日減少42.72%，連續第3日流入，累計流入190.82億元。北水本月累計流入827.57億元，按月增加95.52%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

內地印發通知 加大新能源汽車配備力度。

汽車股

吉利（0175）開市報14.98元，升0.54%。

比亞迪（1211）開市報297.4元，升0.95%。

小鵬（9868）開市報47.7元，升6.47%。

理想（2015）開市報114.4元，升1.96%。

蔚來（9866）開市報45.9元，升10.47%。

零跑（9863）開市報31元，升2.65%。

恒大汽車（0708）開市報0.32元，升4.92%。

美國對中國晶片和人工智能技術投資設限 1月2日起生效。

晶片股

中芯國際（0981）開市報29.1元，升1.04%。

華虹半導體（1347）開市報23.2元，升0.43%。

ASMPT（0522）開市報89元，升0.79%。

晶門半導體（2878）開市報0.58元，無升跌。

遠洋集團（3377）：可能發行強制可轉換債券。開市報0.35元，升9.38%。

樂聲電子（0213）400萬英鎊售英國物業。無成交，報0.6元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）開市報89元，升0.79%。

凱萊英（6821）開市報61.35元，升2.25%。

精英匯集團（1775）無成交，報0.18元。

康希諾生物（6185）開市報26.9元，升0.94%。

中國鋁業（2600）開市報5.69元，升0.71%。

中鋁國際（2068）開市報2.07元，無升跌。

中海油田服務（2883）開市報7.43元，無升跌。

中集集團（2039）開市報6元，升0.84%。

中信証券（6030）開市報20.7元，升0.24%。

招行（3968）開市報39.4元，升0.25%。

招商證券（6099）開市報13.88元，升2.06%。

中船防務（0317）開市報12.48元，升1.13%。

海螺（0914）開市報22.6元，跌0.44%。

復星醫藥（2196）開市報14.94元，升0.67%。

海爾智家（6690）開市報29.5元，跌1.01%。

匯控（0005）開市報69.7元，升0.94%。

江西銅業股份（0358）開市報14.46元，升0.28%。

中石油（0857）開市報5.86元，跌1.35%。

青島啤酒股份（0168）開市報55.4元，跌0.45%。

萬洲（0288）開市報6.34元，升0.63%。

南方航空（1055）第三季少賺24%。開市報3.25元，升1.88%。

青島銀行（3866）第三季多賺25%。開市報2.76元，升1.47%。

北汽（1958）首三季少賺23%至31億人幣。開市報2.11元，升1.44%。

中石化（0386）首三季盈利451億人幣，跌17%。開市報4.37元，跌3.1%。

藥明康德（2359）第三季賺22.9億人幣，倒退17%。開市報54.6元，升3.51%。

中國鐵建（1186）首三季新簽合約1.47萬億元人幣，跌逾17%。開市報5.64元，跌0.18%。

中海油（0883）第三季多賺9%，首三季多賺19%。王欣：對完成全年生產目標充滿信心。開市報18.72元，升0.11%。

寶龍地產（1238）及寶龍商業，委中瑞和信為核數師。寶龍地產開市報0.62元，升1.64%。

寶龍商業（9909）開市報2.69元，升1.89%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1979.5元，收報1976元，升0.53%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見9.94元，收報9.71元，升0.21%；雅居投資控股（8426）創上市新高，見0.86元，收報0.5元，升51.52%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1979.5元，收報1976元，升0.53%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1137.55元，收報1136.8元，跌0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1074.75元，收報1074.7元，升0.02%；一脈陽光（2522）創上市新高，見38.2元，收報37.85元，升2.02%；宜搜科技（2550）創上市新高，見67.25元，收報57元，跌2.56%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見214元，收報210元，升7.69%；協鑫科技（3800）創52周高，見1.99元，收報1.61元，跌5.85%；方正控股（0418）創52周高，見0.86元，收報0.84元，升2.44%；帝國科技集團（0776）創52周高，見6.84元，收報5.95元，升5.31%；中國秦發（0866）創52周高，見1.68元，收報1.62元，升0.62%；偉祿集團（1196）創52周高，見6.7元，收報6.68元，升3.89%；香港寬頻（1310）創52周高，見3.73元，收報3.52元，跌1.68%；華盛國際控股（1323）創52周高，見0.175元，收報0.166元，跌2.35%；康臣葯業（1681）創52周高，見8.66元，收報8.36元，跌0.12%；新意網集團（1686）創52周高，見4.13元，收報4.09元，跌0.24%；其利工業集團（1731）創52周高，見0.82元，收報0.8元，無升跌。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括嘉藝控股（1025）低見0.026元，收報0.027元，跌3.57%；恒發光學（1134）低見0.249元，收報0.25元，無升跌；偉業控股（1570）低見1元，收報1.11元，跌11.9%；盈利時（6838）低見0.36元，收報0.36元，跌1.37%；萬里印刷（8385）低見0.099元，收報0.099元，跌1.98%；荃信生物－Ｂ（2509）低見13.2元，收報13.2元，跌3.51%；卡羅特（2549）低見5.04元，收報5.08元，跌8.3%。

創52周低，包括國際家居零售（1373）低見1.06元，收報1.06元，跌0.93%；權威金融（0397）低見0.1元，收報0.104元，升1.96%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.135元，收報0.138元，跌8%。

異動股

上升異動股，包括，連成科技集團（8635）創52周高，見0.32元，收報0.244元，升253.62%；雅居投資控股（8426）創上市新高，見0.86元，收報0.5元，升51.52%；樹熊金融集團（8226）收報0.138元，升30.19%；首創鉅大（1329）收報0.75元，升29.31%；國農金融投資（8120）收報0.061元，升27.08%；興業新材料（8073）收報0.295元，升22.41%；汽車街（2443）收報32.9元，升21.18%；中建富通（0138）收報0.109元，升19.78%；CMON（1792）收報0.025元，升19.05%；包浩斯（0483）收報0.33元，升17.86%。

下跌異動股，包括，力高集團（1622）收報0.49元，跌23.44%；富陽（0352）收報0.091元，跌21.55%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.132元，跌20.48%；吉星新能源（3395）收報0.16元，跌20%；倍搏集團（8331）收報0.119元，跌15%；新明中國（2699）收報0.023元，跌14.81%；富一國際控股（1470）收報0.059元，跌14.49%；前海健康（0911）收報0.3元，跌14.29%；僑雄國際（0381）收報2.3元，跌13.86%；寶積資本（8168）收報0.032元，跌13.51%；麗新國際（0191）收報0.65元，跌13.33%。

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