上季收入增5%⾄169.98億元，按年增5.18%；淨利息收益為76億元，按年減少16億元，反映業務出售、負債利息⽀出增加，以及因提早贖回既有證券錄得虧損所產⽣的減幅。淨利息收益率為1.46%，按年下跌24個基點，主要原因是加息導致負債利息⽀出增加。

季內預期信貸損失為10億元，按年減少1億元，主要反映⼯商⾦融業務和環球銀⾏及資本市場業務對中國內地商業房地產⾏業的提 撥減少，但部分被財富管理及個⼈銀⾏業務的預期信貸損失提撥增加所抵銷。

今年首九個月，集團除稅前利潤按年增加2.25%⾄300億元，收入增加2%⾄543億元，反映財富管理及個⼈銀⾏業務旗下財富管理產品以及環球銀⾏及資本市場業務旗下股票及證券融資業務客⼾活動 增加的影響。淨利息收益為245億美元，按年減少30億美元；淨利息收益率為1.57%，按年下跌13個基點；預期信貸損失為21億美元，按年減少4億美元。

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